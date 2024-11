Bracco (in foto la ceo Diana Bracco), con un investimento di 80 milioni di euro, triplica la produzione del suo innovativo mezzo di contrasto per ecografia inaugurando un secondo stabilimento produttivo in Svizzera a Plan-les-Ouates (Ginevra). Hexagon, così è stato battezzato, sorge a fianco della storica fabbrica del 1997.