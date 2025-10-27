Spritz e carbonara si sono mangiati l’Italia? La ‘foodification’ è l’ultima degenerazione del turismo di massa

Roma – Un recente e provocatorio reportage del New York Times, intitolato “The spritzes and carbonaras that ate Italy”, ha messo a nudo una delle contraddizioni economiche e culturali più acute del nostro Paese: la cosiddetta “foodification”. Il fenomeno non è semplicemente una moda, ma una vera e propria gentrificazione gastronomica che, pur cavalcando l'onda d'oro del turismo, rischia di soffocare l'identità autentica dei centri storici italiani in nome di un'offerta standardizzata e Instagram-friendly.

Una protesta a Napoli

​Il gigante del turismo: contributo e concentrazione

​Il turismo è un pilastro fondamentale per l'Italia, ma il suo impatto va analizzato in modo disaggregato. ​L'incidenza del turismo sul Prodotto interno lordo italiano si attesta intorno al 10,8% (stime Banca del Fucino per il 2024, basate sui dati Istat), con previsioni di crescita fino al 12,6% entro il 2034. Altre stime, che includono l'indotto indiretto e gli investimenti, portano il valore aggiunto complessivo generato dal settore al 18% del Pil (dati 2023 elaborati dall'Università di Tor Vergata per il Ministero del Turismo). ​Il turismo enogastronomico è un motore di crescita a sé stante. Nel 2023, ha generato un valore economico complessivo di circa 40,1 miliardi di euro (Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano 2024). Di questa cifra, circa 9,2 miliardi sono stimati come impatto diretto.

Pranzi e cene, il cibo è la prima voce di spesa dei turisti

La spesa per il cibo rappresenta in media la principale voce del budget vacanziero degli italiani, con circa 10 miliardi di euro spesi in pranzi, cene e prodotti tipici durante le vacanze estive (Coldiretti/Ixè, 2024). Quasi 20 milioni di italiani hanno preso parte nel 2025 a esperienze di “turismo del cibo” (degustazioni, visite in cantina). Gran parte del valore economico generato si concentra nelle città d'arte, trainando il recupero post-pandemico. Nel 2022, le entrate legate a vacanze culturali e viaggi nelle città d'arte sono cresciute del 275% rispetto all'anno precedente (Banca d'Italia). Questa concentrazione genera un eccesso di domanda nelle aree centrali, la miccia della foodification.

​Gentrificazione e rischio di “scenografia”

​La massiccia espansione della ristorazione nelle aree centrali si traduce in un meccanismo di gentrificazione alimentare. L'aumento dei locali legati all'immediata fruizione turistica spinge fuori le attività non connesse al turismo e, soprattutto, i residenti.​I dati Istat confermano che, in molte città d'arte, la popolazione residente nei centri storici è diminuita a un ritmo molto più rapido che altrove, lasciando spazio a Bed & Breakfast e strutture extra-alberghiere.

Turisti a Firenze

A Roma e Venezia, le strutture extra-alberghiere coprono oltre il 21,5% dei posti letto totali. ​Intere vie si trasformano in un'offerta fotocopia. Si moltiplicano i bar che servono Spritz e ristoranti con mise en place pensate per la condivisione social, dove la ricetta autentica viene spesso sacrificata in favore della "Carbonara in padella instagrammabile". Questo fenomeno non solo offusca l'autenticità locale ma crea una monocultura economica vulnerabile a shock esterni e priva di tessuto sociale.

​La sfida della sostenibilità

​La sfida per l'Italia non è rinunciare ai 40 miliardi generati dall'enogastronomia, ma regolarli. Lo Stato ha stanziato 6 milioni di euro attraverso il progetto Grandi Destinazioni Italiane per un Turismo Sostenibile (GDITS) destinati a città come Roma, Firenze e Venezia per gestire l'overtourism. Questo è un primo segnale di riconoscimento istituzionale del problema.

Turisti a Venezia

​Per evitare che l'Italia diventi un grande set gastronomico privo di vita reale, occorrono politiche più coraggiose: non solo blocchi all'apertura di nuovi locali, ma soprattutto incentivi fiscali per le botteghe storiche e politiche abitative mirate a ripopolare i centri urbani. Solo così potremo evitare di trasformare un'eccellenza economica in una caricatura culturale.