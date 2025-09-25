Italiani spreconi: buttiamo oltre mezzo chilo di cibo alla settimana. Ma perché?

A dieci anni dall’adesione all’Agenda Onu 2030 - e a nove dall’entrata in vigore della cosiddetta ‘Legge Gadda’ sullo spreco alimentare - il nostro Paese sperpera ancora troppo cibo rispetto alla media europea. È quanto emerge dal nuovo rapporto dell’Osservatorio Waste watcher international che, in vista del 29 settembre – data in cui ricorre la sesta ‘giornata internazionale della consapevolezza degli sprechi alimentari’, istituita dalle Nazioni Unite - ha monitorato il comportamento degli italiani nel mese di agosto 2025. L’indagine è promossa dalla campagna pubblica Spreco Zero, in collaborazione con il dipartimento di Scienze e tecnologie agroalimentari dell’università di Bologna, su dati Ipsos (campione di 1000 casi rappresentativi della popolazione generale). Secondo il rapporto, l’Italia migliora, ma non abbastanza: siamo ancora lontani, infatti, dal traguardo dei 369,7 grammi di cibo sprecato settimanalmente, obiettivo che il nostro Paese dovrebbe raggiungere entro il 2030.

In calo lo spreco settimanale pro-capite

Ammonta a 555,8 grammi lo spreco settimanale medio in Italia registrato quest’estate: nell’agosto 2024 eravamo a quota 683 grammi. È una buona notizia, certo: la meno buona è che il miglioramento riguarda soltanto l’area centrale del Paese, diventata la più virtuosa con “soli” 490,6 grammi. A nord si sprecano mediamente 515,2 grammi di cibo ogni 7 giorni; al sud il dato peggiora ulteriormente, poiché si toccano i 628,6 grammi a settimana. Risultano più virtuose le famiglie con figli, che abbassano la soglia di spreco del 17% rispetto alle famiglie senza figli (+14 %) e più virtuosi i grandi comuni (-9%) rispetto a quelli medi (+16%).

Cosa si spreca di più?

In cima alla poco invidiabile classifica dei cibi sprecati c’è la frutta fresca (22,9 grammi), seguita da verdura fresca (21,5 g) e dal pane (19,5 g). Al quarto posto si piazza l’insalata (18,4 grammi) al quinto, cipolle e tuberi, come patate e carote (16,9 g). Spiega il direttore scientifico di Waste watcher, l’agroeconomista Andrea Segrè, fondatore della campagna Spreco Zero e docente dell’Ateneo di Bologna: "Le pressioni economiche - in particolare l’inflazione, che questa estate ha colpito fortemente i generi alimentari (+3,7%) - possono aver suggerito alle famiglie acquisti più ponderati e una maggiore attenzione alla prevenzione degli sprechi. L’uso di strumenti semplici e mirati, come la app Sprecometro, strumento di autovalutazione e monitoraggio dello spreco domestico, contribuisce a consolidare comportamenti virtuosi: è un percorso concreto verso la riduzione del 50% dello spreco alimentare entro il 2030. La sfida dei prossimi anni sarà rafforzare questa tendenza, affinché il traguardo del 2030 non resti un auspicio, ma diventi un risultato condiviso”.

Focus sullo scenario europeo e globale

Nel mondo si sprecano, ogni anno, 1,05 miliardi di tonnellate di cibo, pari a un terzo della produzione alimentare globale. Di questo 33%, il 19% del cibo viene sprecato a livello di vendita al dettaglio, ristorazione e famiglie, mentre il 13–14% nella fase di produzione e raccolta. Mentre il cibo viene sprecato, la fame persiste: 673 milioni di persone soffrono la fame, pari all’8,2% della popolazione mondiale, di cui il 20,2% in Africa e il 6,7% in Asia. Più di due miliardi di persone, inoltre, vivono in condizioni di insicurezza alimentare, senza accesso garantito a un’alimentazione sufficiente e nutriente. Lo spreco e le perdite alimentari non sono solo un problema etico e sociale: hanno, infatti, un impatto devastante sull’ambiente. Lo spreco di cibo è responsabile di quasi il 10% delle emissioni globali di gas serra, ovvero 5 volte quelle generate dall’aviazione. Il 28% dei terreni agricoli, pari a 1,4 miliardi di ettari - una superficie pari a 4 volte l’intera Unione europea - è utilizzato per produrre cibo che non verrà mai mangiato. Un quarto dell’acqua dolce utilizzata in agricoltura si spreca nella produzione di alimenti che finiranno nella spazzatura: si tratta di circa 250 km³ di acqua, l’equivalente del fabbisogno idrico annuo dell’intera popolazione mondiale. In questo scenario globale, l’Europa, con direttiva approvata dal Parlamento europeo il 9 settembre scorso, ha abbassato l’asticella degli obiettivi di riduzione dello spreco: mentre l’Agenda Onu 2030 chiede di dimezzare (−50%) le perdite e gli sprechi alimentari entro il 2030, in tutti i segmenti della filiera, l’Europa adesso, con una drastica revisione della Direttiva 2008/98/Ec -Waste framework directive, si “accontenta” di fissare −10% nello spreco della trasformazione/manifattura e −30% pro capite nei consumi finali (retail, ristorazione, famiglie). Viene rimosso, in pratica, il concetto di perdite alimentari in campo.

Come si comportano le famiglie negli altri Paesi Ue?

Guardando, in particolare, allo spreco delle famiglie, l’Italia fa peggio della media europea nello spreco alimentare pro-capite settimanale: le rilevazioni Waste watcher attestano uno spreco settimanale medio pro capite di 555,8 grammi per l’Italia, a fronte di 512,9 g settimanali per la Germania, 459,9 grammi per la Francia, 446,5 grammi per la Spagna, 469,5 per i Paesi Bassi. Intanto, sono 33 milioni i cittadini europei in situazione di insicurezza alimentare e quasi 5 milioni gli italiani che versano nella medesima condizione.

L’influenza esercitata da guerre e cambiamento climatico

Nel 2025 delle guerre in Ucraina e in Medio Oriente, della crisi di Gaza e dell’emergenza climatica, ma anche della sfida sui dazi, gli analisti dell’osservatorio Waste watcher hanno cercato di capire come questi fattori influiscano sulle nostre abitudini di approvvigionamento, fruizione e gestione del cibo. Ne risulta che più di 1 cittadino su 3 (il 37%) ritiene utile puntare sui prodotti ‘made in Italy’, nell’attuale contesto di guerre e tensioni commerciali. È la risposta a un contesto percepito come instabile e minaccioso: questa tendenza risulta particolarmente marcata tra i soggetti di età compresa tra i 35 e i 44 anni e tra gli over 64, con una concentrazione geografica significativa nel Centro Italia. Ancora: 1 su 10 privilegia i prodotti più economici, a prescindere dalla loro sostenibilità, mentre il 5% ha direttamente ridotto la spesa alimentare per ragioni economiche; percentuale, quest’ultima, che raddoppia negli under 25. Un italiano su 5, ovvero il 22%, afferma di preferire prodotti locali e a chilometro zero, confermando una crescente attenzione alla prossimità e al legame con il territorio, soprattutto nel Mezzogiorno. Una parte consistente della popolazione (20%), tuttavia, non ha modificato le proprie abitudini d’acquisto, dichiarando che le scelte alimentari restano indipendenti dal contesto internazionale. Questo segmento è più rappresentato nel Nord Est e nelle aree rurali. Due italiani su 3 (66%) hanno aumentato o mantenuto molto alta l’attenzione all’ambiente e ai comportamenti sostenibili. Un italiano su 2, infine, dichiara di prestare maggiore attenzione all’impatto ambientale dei prodotti alimentari acquistati nel tempo della crisi climatica. Le temperature elevate dell’estate 2025 hanno avuto un impatto diretto sui comportamenti alimentari: per fronteggiare la crisi climatica in rapporto allo spreco del cibo, 1 italiano su 2 (45%) cerca di consumare prima gli alimenti più deperibili e 1 su 5 (21%) prova ad aumentare la frequenza di acquisto degli alimenti deperibili, oppure di privilegiare l’acquisto di prodotti non deperibili o a lunga conservazione (19%). Soltanto il 6% afferma di non aver percepito alcun impatto delle temperature anomale sulla deperibilità degli alimenti.

Generazione Z, motore della sostenibilità

La generazione Z (i nati tra il 1997 e il 2012, circa 9 milioni in Italia nel 2025) è, secondo l’osservatorio, quella con le maggiori potenzialità per promuovere un cambiamento. Dal focus tracciato nel rapporto emerge, infatti, che la GenZ è molto attenta alle questioni legate allo spreco alimentare e alla sostenibilità dei consumi. Sono chiari – e, in prospettiva, molto promettenti - gli elementi positivi rispetto alla platea generale di consumatori: la Generazione Z mostra infatti una forte propensione a riutilizzare gli avanzi in tempi rapidi, affidandosi a ricette trovate online (+10% rispetto al campione nazionale), porta a casa gli avanzi (+6%) o condivide il cibo con parenti e vicini (+5%), porziona e surgela gli alimenti più deperibili (+2%), aumenta la frequenza di acquisto (+1%), presta più attenzione all'impatto ambientale dei prodotti alimentari acquistati (+2%), è più sensibile (+8%) alle tensioni internazionali, è più attenta (+11%) all'economia dei prodotti indipendentemente dalla loro provenienza, compra sempre frutta e verdura di stagione (+2%). Insomma, i Zeta sono dei veri campioni antispreco. Ma sta soprattutto nella creatività digitale il valore aggiunto per ridurre lo spreco, dare valore e nuova vita al cibo, attivare relazioni. Questi elementi, distintivi dei Z, possono avere un’importante ricaduta nella società, aiutando, da un lato, le generazioni più “vecchie” e meno digitali e, dall’altro, risultando di esempio per le generazioni future.

Perché sprechiamo ancora il cibo?

Il rapporto Waste watcher 2015 attestava uno spreco settimanale di circa 650 grammi in Italia: dieci anni dopo, il miglioramento si percepisce nella flessione generale di quasi 100 grammi, ma anche nella maggiore attenzione alla gestione e fruizione del cibo. Ormai 9 cittadini su 10 (l’88%) dichiarano la propria cura nella preparazione dei pasti, dedicando molta o parecchia attenzione, anche quando non si ha molto tempo. Solo il 4% degli italiani dichiara di non avere a cuore la cucina del cibo, per mancanza di tempo o di passione. Il 95% degli italiani dichiara la propria attenzione alla prevenzione dello spreco: il 59% si dice “attentissimo”, perché non si deve sprecare niente; il 36% è “per lo più attento”, ma ammette di dover buttare via del cibo qualche volta. Ancora: 1 italiano su 2 (52%) dichiara di acquistare sempre frutta e verdura di stagione, 6 italiani su 10 (63%) si accertano che il cibo a rischio deperibilità venga mangiato prima. Per questo il 58% congela il cibo che non riesce a mangiare subito. Le cause dello spreco sono spesso attribuite alla conservazione a monte della filiera alimentare: più di 1 italiano su 3 (37%) sostiene che “frutta e verdura sono conservate in frigo e quando le porto a casa vanno a male”, il 29% lamenta che “i cibi venduti sono già vecchi”, il 31% ammette che “me ne dimentico e scade, marcisce o si deteriora” e che “ho sempre paura di non avere a casa cibo a sufficienza”, il 29% dà la colpa alle troppe offerte e promozioni tipo 3x2. La sincerità degli italiani affiora nella domanda sulle difficoltà a mantenere, nel tempo, abitudini antispreco: 1 italiano su 10 si scoraggia perché il proprio comportamento non farebbe la differenza, sempre 1 su 10 sostiene che ‘costa troppo’, mentre 2 italiani su 10 (18%) sostengono che “richiede troppo tempo” e il 36% ammette di dimenticarsene. I tentativi virtuosi vedono in testa chi mangia prima il cibo che rischia di guastarsi (50%) e congela i cibi che non si possono mangiare a breve (47%). C’è anche chi fa il test con gli alimenti appena scaduti e, se il cibo sembra ancora buono, lo consuma indipendentemente dalla data di scadenza: una pratica che coinvolge più di 1 italiano su 3 (39%), così come quella di valutare attentamente le quantità prima di cucinare (37%) e di compilare la lista della spesa (35%) prima di andare al supermercato. Solo il 28% del campione, infine, privilegia l’acquisto di piccoli formati e solo il 24% cerca di pianificare cosa cucinare ogni giorno della settimana (il cosiddetto ‘meal prep’, suggerito anche dai nutrizionisti per assicurarsi un’alimentazione equilibrata e ridurre, appunto, gli sprechi).