Spread Btp-Bund ancora su: oltre 230 punti. Borse ancora in rosso

Roma, 13 giugno 2022 - Continua la corsa dello spread tra Btp e Bund. Il differenziale tra i titoli di Stato italiani e tedeschi sfonda i 230 punti (231,5) con i rendimenti spinti sempre più su, quello italiano al 3,85% sui massimi dal 2014.

E intanto si apre nel segno del profondo rosso la settimana delle Borse europee, sull'onda del tonfo di venerdì scorso e in vista della riunione della Federal Reserve in calendario mercoledì. L'impennata dell'inflazione statunitense, superiore alle attese a maggio, ha alimentato i timori di una stretta più aggressiva da parte della banca centrale statunitense.Gli occhi sono puntati anche sulla decisione della Banca d'Inghilterra, attesa giovedì 16 giugno, e della Banca del Giappone, in programma venerdì 17. Ad alimentare le preoccupazioni per la crescita globale contribuisce inoltre il nuovo allarme Covid a Pechino e il rischio di nuovi lockdown.

A Milano il Ftse Mib cede attorno al 2%, a Parigi il Cac40 scende dell'1,94% e a Francoforte il Dax dell'1,70%.

Crollo dell Borse asitiche

Il Nikkei giapponese è crollato di oltre il 3% sotto i 27.000 punti per la prima volta dal 27 maggio e ha terminato la seduta in ribasso del 3,01% a 26.987,44 punti. Lo Shanghai Composite Index ha perso lo 0,9% a 3.255,55 punti mentre il Kospi della Corea del Sud ha ceduto il 3,52% a 2.504,51 punti. L'indice Hang Seng di Hong Kong ha lasciato sul terreno il 3,4% a 21.067,58 punti. I mercati australiani sono rimasti chiusi per festività.