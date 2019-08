Milano, 9 agosto 2019 - La crisi di governo impatta sui mercati. Brusco rialzo dello spread Btp-Bund in apertura di giornata dopo l'ufficializzazione della spaccatura politica. Il differenziale di rendimento fra i titoli decennali italiani e quelli tedeschi si posiziona a 233 punti, dopo aver chiuso ieri a 210 punti base. L'aumento del differenziale incorpora l'apertura spaccatura di governo, che al momento della chiusura di ieri non era ancora stata annunciata. Il rendimento del decennale avanza all'1,749 dall'1,536% della chiusura di ieri.

AFFIDABILITA' DEI TITOLI PUBBLICI ITALIANI - Scenario difficile per la giornata odierna - con l’asta dei Btp annuali per 6,5 miliardi di euro e, soprattutto, il verdetto dell’agenzia di rating americana Fitch sull’affidabilità dei titoli pubblici italiani, che pubblicherà i risultati della sua revisione dopo la chiusura del mercato. "Vediamo il maggior rischio di aumento dei rendimenti nello spazio da 5 a 10 anni. Fitch dovrebbe rivedere il rating italiano, che attualmente è BBB (due tacche al di sopra del 'non investment gradè) con prospettive negative. La valutazione di Fitch sulle vulnerabilità del paese si concentrerà probabilmente sull'elevato livello del debito pubblico, sulla bassa tendenza alla crescita e sull'elevata incertezza politica. Tuttavia, l'agenzia di rating probabilmente riconoscerà i progressi compiuti dalle banche italiane in termini di qualità delle attività e di miglioramento della posizione esterna dell'Italia, quest'ultima nonostante il debito estero netto sia rimasto relativamente elevato", hanno spiegato gli analisti di Unicredit. Fitch potrebbe però confermare la sua valutazione attuale e attendere di vedere i risultati del budget 2020 prima di formulare una visione più chiara.

APERTURA DELLA BORSA: si prevedeva un avvio in deciso ribasso per Piazza Affari. Se ieri il listino milanese ha snobbato la crisi di governo, chiudendo con un rialzo di circa 1 punto e mezzo percentuale, oggi, per l'indice Ftse, si attendeva un esordio in profondo rosso. Le aspettative hanno trovato conferma all'apertura delle borse: l'indice Ftse Mib segna -1,83%, All Share -1,77%. La situazione peggiora ulterioremente dopo mezz'ora dall'inizio delle contrattazioni: il Ftse Mib sfiora un ribasso del 2%.

Aprono in calo anche le Borse europee. Parigi segna un -0,35% con il Cac 40 a a quota 5.368 punti. Francoforte registra invece un -0,33% a quota 11.806 punti. Londra è a -0,24% con il Ftse 100 a 7.266 punti.

LE BANCHE - Banche sulle montagne russe a Piazza Affari con il Ftse Mib che perde il 2% a 20.426 punti. Unicredit, tornata agli scambi dopo un breve stop, lascia sul terreno il 4,05%. Stesso discorso per Bper (-3,66%), Banco Bpm (-5,11%), Ubi (-4,23%). Intesa Sanpaolo perde il 3,73%, Mediobanca è a -2,52% e Mps a -3,23%. Giù anche l'energia, con Eni -1,3%, Enel -1,5%, mentre Italgas (-4,5%) e Terna (-2,2%) soffrono il downgrade di Goldman Sachs. Altri ribassi per Fca (-1,6%), Poste (-4,4%), Pirelli (-2,8%). Sale Stm (+1,6%), bene Atlantia (+1,8%) - fra i pochissimi titoli in controtendenza - che con la fine del governo vede allontanarsi lo spettro della revoca delle concessioni autostradali, agitato dai 5 stelle.

ISTAT - Riflettori accesi sui dati Istat inerenti l'andamento del commercio estero,i prezzi all'import di giugno e sui prezzi al consumo a luglio. A giugno si stima una crescita congiunturale per le esportazioni (+1,2%) e una flessione per le importazioni (-2,1%). Lo rileva l'Istat spiegando che l'aumento congiunturale dell'export è determinato dall'incremento delle vendite verso i mercati extra Ue (+3,9%) mentre quelle verso i paesi Ue risultano in diminuzione (-1,0%). Nello stesso mese la diminuzione dell'export su base annua è pari a -3,5% ed è determinata dalla flessione delle vendite registrata sia per l'area Ue (-4,6%) sia per quella extra Ue (-2,1%). Si registra un aumento delle vendite verso gli Stati Uniti (+4,1%) e il Giappone (+27,9%). Analogamente le importazioni sono in diminuzione (-5,5%) sia dall'area Ue (-6,1%) sia dai mercati extra Ue (-4,7%). Si stima che il surplus commerciale aumenti di 554 milioni di euro (da +5.174 milioni a giugno 2018 a +5.728 milioni a giugno 2019). Nei primi sei mesi dell'anno l'avanzo commerciale raggiunge +22.107 milioni (+42.414 milioni al netto dei prodotti energetici).

Fra i settori che contribuiscono alla flessione tendenziale dell'export si segnalano mezzi di trasporto, autoveicoli (-26,4%), metalli di base e prodotti in metallo esclusi macchine e impianti (-5,9%), prodotti petroliferi raffinati (-14,5%) e autoveicoli (-8,3%), mentre nello stesso mese contribuiscono positivamente gli articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+34,5%).

A livello generale, nel secondo trimestre del 2019, si registra un aumento congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l'estero - export e import - più intenso per le esportazioni (+1,7%) che per le importazioni (+1,2%).