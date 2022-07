Spread risale dopo Draghi. Timori di crisi, giù la Borsa

Milano, 20 luglio 2022 - Lo spread tra BTp e Bund viaggia ora a quota 224. l timore di una mancata fiducia al governo Draghi innervosisce i mercati. Questo l'ultimo dato, dopo il cambio di rotta in tarda mattinata: era infatti risalito a 210,3 punti dopo essere sceso a 193,9 punti durante il discorso del presidente del Consiglio in Senato. Il tasso del decennale italiano si era attestato al 3,312% a metà giornata, per poi salire al 3,388% investito dai timori e dalle incertezze per la futura tenuta del governo. Mercato azionario volatile in attesa dell'esito del voto di fiducia che arriverà solo in serata e chiarirà le sorti del governo. L'ottimismo della vigilia ha lasciato spazio all'incertezza e ai timori di instabilità politica. Dopo l'intervento a Palazzo Madama del premier, che ha chiesto un nuovo patto di fiducia ai partiti, lasciando la porta aperta alla sua permanenza alla guida dell'esecutivo, Piazza Affari è virata in negativo e a fine mattinana amplia i ribassi. L'Ftse Mib, partito in territorio positivo, nel primo pomeriggio cede lo 0,94% e arriva poi a -1,6%. Gli altri titoli: Unicredit (-4,2%), Saipem (-3,7%), Bper (-3,3%) e Intesa (-3,1%) sono le blue chips peggiori, tra i finanziari soffrono anche Banco Bpm (-3%), Fineco (-2,8%), Poste (-2,7%), Nexi (-2,5%), Generali (-2,4%), Banca Mediolanum (-2,6%) e Banca Generali (-2,5%). Vendite anche su utility ed energetici con Italgas (-2,6%), Enel (-2,2%) ed Eni (-1,5%) mentre gli unici segni più sono quelli di Diasorin (+1,3%), Stm (+1%) e Amplifon (+0,4%).

Le Borse europee sono deboli alla vigilia della riunione della Bce, che domani dovrà decidere se alzare i tassi di 25 punti base, come aveva largamente preannunciato, o invece accelerare la stretta monetaria con un rialzo di 50 punti per frenare l'inflazione galoppante. Milano indossa la maglia nera e la crisi politica italiana che rappresenta un altro grattacapo anche per Christine Lagarde, impegnata nella messa a punto di uno scudo anti-spread sul quale domani il mercato pretenderà chiarimenti. Dopo l'apertura poco mossa di Wall Street (il Dow Jones perde lo 0,11% a 31.796,12 punti, il Nasdaq sale dello 0,02% a 11.716,10 punti mentre lo S&P 500 cede lo 0,08% a 3.931,88 punti), Londra cede lo 0,3%, Parigi lo 0,4% e Francoforte lo 0,8% mentre l'euro, che potrebbe avvantaggiarsi da un rialzo dei tassi dello 0,5%, scambia a 1,023 con il dollaro.

Poco mosso il gas europeo, con i future ad Amsterdam che cedono lo 0,5% a 153,5 euro dopo che la Commissione Ue ha presentato il suo piano per superare l'inverno, che in caso di interruzione delle forniture russe prevede un taglio del 15% dei consumi.

Scendono, invece, i prezzi del petrolio sotto la pressione degli sforzi delle banche centrali mondiali per contenere l'inflazione e in vista del previsto aumento delle scorte di greggio negli Stati Uniti a causa dell'indebolimento della domanda di prodotti. I future sul Brent con consegna a settembre arretrano dell'1,58% a 105,67 dollari al barile mentre i future sul West Texas Intermediate statunitense con consegna ad agosto perdono l'1,61% a 102,53 dollari al barile.