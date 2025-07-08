Mercoledì 8 Ottobre 2025

Rosalba Carbutti
Albanese spacca anche la sinistra
Economia
EconomiaOra lo spread non fa più paura. Storico sorpasso sulla Francia
8 lug 2025
ANDREA ROPA
Economia
Ora lo spread non fa più paura. Storico sorpasso sulla Francia

Il differenziale Btp-Bund scende ai minimi dal 2010. E il rendimento a 5 anni è inferiore agli Oat di Parigi

Spread Btp-Bund in calo

Roma, 8 luglio 2025 – Per anni è stato il nemico numero uno della finanza pubblica. A causa sua caddero governi e maggioranze, travolti dal peso insostenibile degli interessi sul debito pubblico. Ora però lo spread non fa più paura all’Italia, che si avvia a diventare un paese “normale“, almeno per quanto riguarda il temuto differenziale tra Btp e Bund tedeschi. Ieri ha chiuso a 84,8 punti, dopo aver toccato venerdì quota 83,6, ai minimi dal 2007. Una discesa lenta, costante, passata quasi inosservata. Quando Giorgia Meloni è arrivata a Palazzo Chigi, nell’autunno 2022, lo spread viaggiava sopra quota 230. Oggi vale poco più di un terzo. Un segnale tecnico, ma anche politico. Perché i mercati, nella loro spietata sintesi, stanno dicendo una cosa semplice: il rischio-Italia è tornato sotto controllo.

Secondo gli analisti è il risultato di un mix di fattori: la stabilità politica, una gestione dei conti pubblici meno spregiudicata del previsto, il rimbalzo dell’economia post-Covid e – non da ultimo – un confronto internazionale che favorisce Roma. A partire dalla Francia. Già, perché il vero colpo di scena non è solo la discesa dello spread sul decennale. È che, per la prima volta dal 2005, l’Italia paga meno interessi della Francia sui titoli a 2 e 5 anni. Un sorpasso storico, che ribalta vent’anni di gerarchie finanziarie in Europa.

I numeri parlano chiaro. I Btp quinquennali rendono il 2,64%, due punti base in meno rispetto agli Oat francesi (2,66%). Sul biennale, il divario si allarga: 2,04% per i titoli italiani, contro 2,11% per quelli transalpini. Solo sul decennale l’Italia resta indietro, con un rendimento al 3,49% contro il 2,64% tedesco e il 3,29% francese. Ma anche qui la distanza si assottiglia: appena 16,9 punti base con Parigi, il minimo dal 2007.

La notizia ha fatto rumore soprattutto oltralpe. Il quotidiano economico Les Echos titola a tutta pagina: “L’Italia paga il suo debito meno caro della Francia”. E nella comunità finanziaria si apre un dibattito: com’è possibile che il Paese più indebitato dell’eurozona (dopo la Grecia) venga ora considerato più affidabile della seconda economia dell’Ue? La risposta sta nell’instabilità francese: il governo Bayrou è in bilico e la legge di bilancio rischia di farlo cadere. Il debito, salito al 114% del Pil, inizia a far paura anche agli investitori più prudenti. L’Italia, al contrario, sorprende in positivo. Le agenzie di rating hanno migliorato il giudizio: S&P ha alzato il rating a BBB+, mentre Moody’s e Fitch mantengono un outlook positivo.

“È un segnale dal forte valore simbolico – commenta il sottosegretario all’Economia, Lucia Albano – Una tendenza che appare strutturale e potrebbe presto estendersi anche ai titoli decennali”. A beneficiarne sono i conti pubblici: minori interessi da pagare, maggiore spazio fiscale, più margini per investimenti e riforme.

