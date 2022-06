Spread Btp-Bund in rialzo a 220 punti, Borse europee in rosso

Milano, 10 giugno 2022 - Dopo la corsa della vigilia, ancora tensione sullo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni: il differenziale ha aperto la seduta sui mercati telematici a 220 punti base dopo la chiusura di ieri a quota 216. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,62% rispetto a una conclusione della giornata precedente a quota 3,58%.

E le Borse europee restano osservato speciale. Apertura in rosso dopo il netto calo di ieri (-1,36% lo Stoxx600) con cui hanno reagito all'avviso da parte della Bce della nuova fase di politica monetaria che metterà fine ai tassi zero. Anche oggi la partenza è in rosso. Wall Street, dal canto suo, ha registrato la peggiore seduta delle ultime tre settimane con l'S&P500 che ha perso il 2,38% e gli investitori aspettano i dati sui prezzi al consumo negli Stati Uniti di maggio.

Pesante anche l'ultima seduta di settimana per le Borse asiatiche e dell'area del Pacifico. Tokyo cede l'1,4% con l'indice Nikkei principale, Seul l'1,1% mentre Sidney, in genere poco volatile, segna una perdita dell'1,2%. Sulla parità Hong Kong in chiusura, mentre le le Borse cinesi sono positive (Shanghai +1,1% e Shenzhen +1,7%) sui dati dell'inflazione meno pesanti delle attese che hanno compensato i timori per i nuovi lockdown Covid.