Milano, 3 giugno 2019 - Avvio di settimana negativo per Borsa Italiana. Milano apre oggi in rosso con l'indice Ftse Mib di Piazza Affari a -0,62% a 19.679 punti. Dopo la lettera di risposta dell'Italia all'Ue sui conti pubblici, continua a crescere il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato decennali italiani e quelli tedeschi. Lo spread BTp/Bund, dopo aver toccato il picco di 292, si attesta a quota 290 punti, in rialzo rispetto alla chiusura di venerdì scorso a 286 punti. C'è attesa per la conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che oggi farà il bilancio del primo anno di governo.

TITOLI FTSE MIB - Molto male a Piazza Affari i titoli del settore bancario: -1,6% circa per Unicredit e Banco Bpm, -1,25% Intesa Sanpaolo. Negli ultimi tre mesi (dal primo marzo al 31 maggio) le banche italiane hanno perso pesantemente terreno in Borsa bruciando 11 miliardi di euro di capitalizzazione considerando i sei maggiori istituti. Male anche Fca (-1,67%) in attesa del cda di domani di Renault che dovrebbe dare il via libera alla proposta di fusione. Deboli anche i titoli oil (-0,81% Eni e -2,14% Saipem) che pagano il calo dei prezzi del petrolio sui timori legati alla crescita economica.

BORSE EUROPEE - Anche le altre Borse europee aprono le contrattazioni negative, sulla scia della chiusura con il segno rosso fatta segnare da Tokyo, con il Nikkei a -0,92%, in seguito alle tensioni commerciali tra Usa e Cina. Tra le piazze finanziarie, Parigi si attesta a -0,69%, Francoforte cede lo 0,56%, mentre Londra arretra dello 0,63%.

BORSE ASIATICHE - Contrastate le piazze asiatiche. Sydney perde l'1,2% mentre Shanghai cede lo 0,5% e Shenzhen l'1,1%. Positive invece Seul (+1,3%) e Mumbai (+0,7%), nonostante l'India, come il Messico, sia finita nel mirino di Trump.