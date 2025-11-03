Spid a pagamento: chi ha già applicato il canone, quali sono i costi e come mantenere l’identità digitale gratis

Roma, 3 novembre 2025 – La gratuità dello SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è un capitolo che si sta chiudendo. La conferma più autorevole arriva da Poste Italiane, l'attore dominante nel mercato dell'identità digitale, che detiene circa il 70% delle utenze totali in Italia. "Il mercato non lo sta più rendendo gratuito, stiamo facendo le nostre valutazioni. Per adesso lo è in Poste," ha dichiarato Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane, a margine dell'evento per i 10 anni di quotazione in Borsa. ​La frase è una potente cartina di tornasole di una dinamica che ha già portato i principali Identity Provider (IdP) privati ad applicare un canone annuale per il rinnovo del servizio. Per gli oltre 24 milioni di clienti PosteID – un dato di massa che riflette la capillarità del Gruppo – l'introduzione di un costo, presumibilmente compreso tra i 5 e i 10 euro all'anno, segnerebbe una svolta epocale e la fine di un modello finanziato prevalentemente dallo Stato.

​La crisi di sostenibilità e i fondi statali negati

​L'introduzione di un canone non è una scelta arbitraria dei gestori, ma la conseguenza diretta della crisi di sostenibilità del modello originale. I provider privati hanno investito negli anni decine di milioni di euro per sviluppare e mantenere l'infrastruttura di sicurezza e assistenza necessaria per oltre 41 milioni di identità SPID attive. L'utilizzo è mastodontico: si è passati da circa 55 milioni di accessi nel 2019 a oltre 1,15 miliardi di accessi nel 2024, con una crescita esponenziale che ha fatto esplodere i costi operativi. ​Il nodo cruciale sono stati i finanziamenti pubblici. I gestori lamentano da tempo la mancata erogazione tempestiva dei fondi statali previsti dalle convenzioni. Sebbene un decreto abbia firmato l'assegnazione di 40 milioni di euro per i provider, questi stanziamenti sono arrivati con ritardi significativi, non riuscendo a coprire interamente gli oneri di un servizio che opera a elevati standard di sicurezza.

La reazione del mercato è stata inevitabile: ​Aruba è stato tra i primi a rompere il fronte della gratuità, introducendo un canone di rinnovo annuale di circa 4,90 euro + IVA dopo il primo anno gratuito per l'utenza personale. ​InfoCert ha fatto altrettanto, stabilendo un costo di circa 5,98 euro IVA inclusa per il rinnovo annuale. ​Altri come Register.it hanno introdotto canoni che possono arrivare fino a circa 9,90 euro + IVA. ​Va precisato che la gratuità dello SPID di Poste Italiane e di altri provider come Sielte e Lepida è già oggi vincolata: spesso è gratuita solo l'attivazione tramite Carta d'Identità Elettronica (CIE) con PIN o SMS certificato per i correntisti, mentre l'identificazione in Ufficio Postale o tramite bonifico/passaporto elettronico può costare rispettivamente 12 euro o 10 euro IVA inclusa. Il canone che si paga riguarderebbe la successiva gestione annuale.

Il governo punta sulla carta d’identità elettronica

​La discussione sui costi dello SPID è inscindibile dalla strategia governativa che punta al progressivo spegnimento (o accorpamento) dello SPID in favore della Carta d'Identità Elettronica (CIE). Il sottosegretario all'Innovazione, Alessio Butti, ha più volte ribadito che la CIE è considerata lo strumento del futuro per l'identità digitale. ​Questi i principali motivi:

Sicurezza – La CIE è intrinsecamente più sicura, essendo un documento fisico con un chip di livello 3, in linea con gli standard europei del regolamento eIDAS. ​

Controllo Pubblico – È un sistema di identità digitale gestito interamente dallo Stato (tramite il Ministero dell'Interno e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), eliminando la dipendenza dai provider privati. ​

Prospettiva Europea – La CIE è la base per il futuro IT Wallet italiano, che andrà a integrarsi con l'European Digital Identity Wallet, consentendo di conservare e utilizzare documenti digitali (patente, tessera sanitaria) in tutta Europa. ​

Nonostante gli sforzi, i numeri mostrano che la CIE è ancora in ritardo nell'utilizzo effettivo: sebbene siano state rilasciate circa 55 milioni di carte CIE, gli accessi ai servizi online della PA tramite CIE nel 2024 sono stati solo di circa 52 milioni, a fronte di oltre 1 miliardo di accessi con SPID. Il divario di utilizzo è abissale. ​La possibile introduzione di un canone da parte di Poste Italiane potrebbe però fungere da catalizzatore, spingendo milioni di utenti a optare per l'alternativa gratuita offerta dalla CIE, accelerando involontariamente la transizione voluta dal governo e spostando l'ago della bilancia verso un modello di identità digitale interamente a gestione pubblica. Il timore principale, tuttavia, resta il rischio di un nuovo digital divide causato dall'imposizione di un costo su un servizio ormai essenziale.