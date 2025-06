Spid a pagamento, ecco chi chiede un canone annuale. Otto italiani su 10 pronti a cambiare

Roma, 21 giugno 2025 – Lo Spid a pagamento non piace agli italiani. La modifica, già introdotta a maggio da un provider (Aruba, che farà pagare dal secondo anno di attivazione 4,9 euro più Iva l’anno), a cui si aggiungerà il 28 giugno un altro fornitore (Infocert, con 5,9 euro all’anno), potrebbe essere la mossa per far abbandonare questa modalità di identificazione digitale a milioni di persone. Il servizio rimane comunque gratuito sugli altri fornitori e in particolare su Poste che detiene la stragrande maggioranza dei 40,5 milioni di utenti Spid.

Secondo un sondaggio Swg, otto italiani su dieci sono pronti a cercare soluzione alternative al pagamento. Soluzione che è anche a portata di mano: la Cie, basata sulla carta di identità elettronica, già in possesso di 47 milioni di italiani.

A quasi dieci anni dal rilascio delle prime identità digitali, lo Spid è il sistema più utilizzato, con un tasso di impiego regolare che supera il 60 % tra i suoi possessori. Più indietro la Cie, il cui utilizzo resta ancora sporadico, tuttavia la frequenza d’uso sta lentamente crescendo. “L’identità digitale è diventata uno strumento essenziale per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione in Italia”, sottolinea Swg. Sistemi come Spid (sistema pubblico di identità digitale), Cie (carta d’identità elettronica) e Cns (carta nazionale/regionale dei servizi) “hanno progressivamente trasformato il rapporto tra cittadini e istituzioni, semplificando l’accesso a pratiche, certificati e servizi digitali”.

A differenza della Cie, sviluppata e gestita direttamente dallo Stato, lo Spid è affidato a fornitori privati, convenzionati e finanziati attraverso risorse pubbliche (40 milioni all’anno), che finora hanno garantito la gratuità, ma la possibilità che diventasse prima o poi a pagamento era prevista fin dall’origine. Il finanziamento per il 2025 è stato approvato a marzo ed è in via di erogazione, però i provider che però sono già passati al pagamento difficilmente torneranno indietro.

Sia i consumatori che Assintel Confcommercio, l’associazione di categoria che riunisce le Pmi del digitale, chiedono al Governo di “lavorare tutti, insieme, perché l’offerta ai cittadini di strumenti per la digitalizzazione sia ampia, variegata, accessibile e gratuita. E la digitalizzazione diventi sempre più ‘democratica’”, afferma Paola Generali, presidente di Assintel Confcommercio. Peraltro, le attuali convezioni tra provider e Stato sono in scadenza: finiscono ad ottobre e dal 9 luglio inizia il periodo di tre mesi rispetto alla data finale, nei quali è previsto l’avvio dei negoziati per il rinnovo.

L’identità digitale è tra gli obiettivi che il governo ha per lo sblocco dei fondi del Pnrr: entro il 2026 ne dovrà essere fornita il 70% della popolazione ed ovviamente lo Spid è indispensabile per centrare le milestones programmate.

Ma il Governo punta anche su un sempre maggiore utilizzo della Cie, la carta di identità elettronica. Il rapporto di utilizzo tra Cie e Spid sta infatti cambiando rapidamente: se prima viaggiava su 1 a 20, ora si sarebbe attestato sull’1 a 10 nell‘ultimo anno. Le attivazioni di app di Cie sono passate da 5,5 a 7,3 milioni nell’ultimo anno.