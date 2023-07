Spiaggia e diritti dei bagnanti: regole, divieti e sanzioni

Con l'arrivo dell'estate le spiagge tornano a riempirsi e, così come avviene in tutti i contesti sociali, sono previste delle regole di comportamento che devono essere rispettati dai frequentatori. Si tratta di leggi non del tutto conosciute o, comunque, spesso mal interpretate, tanto che l’Unione nazionale consumatori ha stilato un vero e proprio codice dei diritti per quando si è al mare. Queste normative spaziano su vari aspetti, dal cibo in spiaggia e negli stabilimenti, fino ad arrivare all’accesso degli animali sull'arenile passando per i giochi consentiti in riva al mare.

Regole e divieti in spiaggia

La prima regola di fondamentale importanza riguarda l’accesso al mare che, così come ricordato dall’Unione nazionale consumatori, deve essere sempre consentito ai bagnanti. Gli stabilimenti privati, dunque, non possono vietare l'entrata e il passaggio verso la battigia anche al fine della balneazione. Ecco dunque che far pagare l’ingresso a chi non usufruisce di servizi balneari nello stabilimento stesso rappresenta un vero e proprio abuso. A tal proposito si ricorda l’articolo 11 della legge n. 217 del 2011, secondo cui “il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione", e la legge n. 296 del 2006 che invece prevede "l’obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito".

Gli ombrelloni e le sdraio

Un particolare capitolo delle regole in spiaggia è rappresentato dalle normative riferite agli ombrelloni e alle sdraio. Entrando più nel dettaglio è vietato prenotare il posto in spiaggia lasciando piantato l’ombrellone anche quando si va via. È un’evidente comodità, con i bagnanti che si assicurano un buon posto anche per il giorno successivo, ma si tratta di una pratica vietata che configura un’occupazione illegale del demanio pubblico. Lo stesso divieto si estende anche alle sdraio, ai gonfiabili e a palette e secchielli, con le autorità che potrebbero anche provvedere al loro sequestro.

Giochi in spiaggia

In riva al mare non è così difficile imbattersi in gruppi di ragazzi che giocano con la palla o con i racchettoni. Tale pratica infastidisce spesso, non poco, gli altri bagnanti, che chiedono la sospensione dell’attività ludica. In assenza di una normativa nazionale, in questi casi è necessario controllare la presenza di eventuali divieti imposti dalla Capitaneria di Porto o dal Comune. Più che alle leggi in relazione ai giochi in spiaggia sarebbe sufficiente guardare al buon senso, prediligendo come area di gioco le zone dedicate, evitando di posizionarsi troppo vicino a persone anziane e famiglie con bambini piccoli.

Animali in spiaggia

Per gli animali in spiaggia valgono le stesse regole previste per tutti i luoghi pubblici. I padroni devono dunque tenerli al guinzaglio o con la museruola, avendo cura del fatto che l’animale non crei disagio alle altre persone.

Cibo in spiaggia

In tema di cibo non sono previsti divieti particolari, con i bagnanti che possono mangiare tranquillamente in spiaggia avendo cura dell’ambiente. Inoltre, i proprietari degli stabilimenti balneari non possono vietare che i clienti portino con loro del cibo comprato esternamente. Anche in presenza di un punto di ristoro nello stabilimento, infatti, questo non può avere l’esclusiva.

Le regole sul fumo in spiaggia

Anche per il fumo in spiaggia si seguono le stesse regole che vengono adottate in tutti i luoghi pubblici all’aperto. Si può dunque fumare al mare, nel rispetto dell’ambiente e, soprattutto, seguendo delle regole di buon senso e rispetto delle altre persone.