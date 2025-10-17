Crescono gli spettatori della musica classica e jazz: oltre due milioni nel 2024

Roma, 17 ottobre 2025 – Più di 2 milioni di spettatori, oltre 11mila concerti in mille città, in Italia e all’estero, circa 50mila lavoratori impiegati e 112 milioni di entrate complessive: sono solo alcuni dei numeri sciorinati dal rapporto Aiam-Associazione italiana attività musicali, relativo al 2024 e incentrato sulle attività musicali promosse in Italia e all’estero, in particolare nei generi di musica classica e jazz. Illustrata ieri a Roma, nella sala Spadolini del ministero della Cultura, l’indagine accende i riflettori sull’andamento dello spettacolo dal vivo nel nostro Paese, specialmente nelle due categorie musicali menzionate. L’Aiam, è bene ricordarlo, è una delle maggiori associazioni di categoria dello spettacolo dal vivo aderenti ad Agis (Associazione generale italiana dello spettacolo) e rappresenta una pluralità di istituzioni promotrici di società di concerti, festival, orchestre, complessi strumentali, enti della formazione e promozione musicale, corsi e concorsi.

I numeri principali del rapporto: gli spettatori

Anche nel 2024 è proseguita la crescita, già registrata nei due anni precedenti, di spettatori ai concerti organizzati da soci Aiam, con oltre 2 milioni di presenze (precisamente, 2.155.898). Il numero degli spettatori si riferisce alla somma dei generi musica classica e jazz. L’incremento degli spettatori è in linea con quanto certificato dalla Siae nel proprio monitoraggio annuale. Confrontando i dati relativi al numero complessivo degli spettatori di classica e jazz del rapporto Siae 2024, emerge che gli spettatori agli eventi Aiam rappresentano oltre il 44% del totale (sempre per quanto riguarda musica classica e jazz).

Un altro dato interessante è quello degli spettatori suddivisi per macroarea geografica: al Nord, gli spettatori paganti sono circa 880mila, pari al 40,79% del totale; al centro ammontano a 565mila (26,23%); al Sud 410mila (meno della metà del Nord, pari al 19% del totale), nelle Isole poco più di 300mila (13,92%).

Il costo del lavoro

Il costo complessivo del lavoro, comprendente gli oneri previdenziali e contributivi sulle retribuzioni erogate, sfiora i 73 milioni di euro, pari al 59,29% rispetto al totale dei costi. Se si confronta questa cifra con quelle assegnate ai soci Aiam dal Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo-Fnsv (il contributo destinato dal ministero della Cultura alle attività di spettacolo dal vivo), la spesa per il lavoro rappresenta percentualmente il 394,66% in più rispetto al Fnsv e il 119,96% in più rispetto al totale dei fondi pubblici assegnati. Tali dati devono essere letti in chiave positiva, poiché confermano la natura di investimento dell’intervento statale: a fronte di un contributo Fnsv pari a quasi 19 milioni di euro, le attività promosse dai 249 soci Aiam producono redditi quattro volte superiori al contributo ministeriale. Inoltre, se l’ammontare del Fnsv assegnato ai membri dell’Aiam fosse suddiviso per il numero di lavoratori impiegati, emergerebbe che lo stato interviene con 387,76 euro a lavoratore: una cifra che rappresenta, probabilmente, il costo lavorativo più basso dell’intero settore dello spettacolo.

Le entrate da privati

L’insieme delle entrate da privati, che nel 2024 sfiora i 50 milioni di euro (precisamente, 49.987.821 euro), è composto da cinque voci differenti, la prima delle quali – ‘spesa del pubblico’ - raggruppa i proventi derivanti dal botteghino (abbonamenti e biglietti). Seguono le quote d’iscrizione a corsi e concorsi, quelle derivanti da 5x1000, il merchandising e l’ultima – ‘corrispettivi da enti privati’ – consiste nei ricavi generati dalla realizzazione di servizi resi. In percentuale, la spesa del pubblico, pari a più di 21 milioni di euro, rappresenta il 42,77% delle entrate da privati complessive. A fare la parte del leone, per quel che riguarda le entrate da privati nel loro complesso, è, ancora una volta, la macroarea geografica del Nord Italia: qui, la spesa complessiva supera i 9 milioni di euro (contro i 7 milioni del Centro, i 2 milioni del Sud e altrettanti delle Isole).

I concerti

Il numero dei concerti organizzati dai membri dell’Aiam, 11.551, rappresenta il 43,42% degli oltre 26mila concerti di musica classica e jazz tenutisi, complessivamente, nel 2024, secondo il censimento dell’annuario Siae. Un dato significativo, se si pensa che il 59% dell'attività concertistica italiana è appannaggio – si legge nel rapporto – della musica leggera, pop e rock. L’offerta di concerti dei soci Aiam si è articolata in maniera omogenea per tutti i mesi dell’anno, sull’intero territorio: vede coinvolti, infatti, 1.004 comuni di tutte le province d’Italia, con una netta prevalenza del numero degli eventi al Nord rispetto al Centro e al Sud. Importante anche la copertura territoriale all’estero: l’attività concertistica all’estero, realizzata da alcuni soci Aiam, registra, nel solo 2024, l’organizzazione di 248 concerti in 93 città, molte delle quali capitali di ben 38 stati di tutti i continenti.