Spese frenate dall’incertezza d’autunno

Bruno

Villois

Il toccasana della nostra economia 2023 si chiama turismo a trazione estera, capitanato da statunitensi, nord europei e con ripresa degli asiatici. Il portafoglio degli italiani è fortemente segnato dall’inflazione, al quale si aggiunge l’insicurezza per l’autunno sopratutto riferita ai numeri di manifatturiero, costruzioni ed export in affanno. Il carrello della spesa è arrivato alle soglie dell’insostenibilità, oscillando, ormai da un anno, con aumenti tra il 10 e il 15%. A limitarne l’effetto dirompente, almeno fin’ora, è stato il consistente aumento dell’occupazione seppur molto legata al commercio e servizi, ovvero area turismo. Il calo dei depositi bancari è in corso da fine 2022, e di fatto ha pareggiato gli aumenti dei due anni di covid. Le spese straordinarie più importanti per le famiglie sono quelli autunnali ed invernali: scuola, riscaldamento, agroalimentare, quest’anno e almeno per il prossimo segnato dal disastro romagnolo. Tutti dati che incidono negativamente sull’ottimismo e quindi sulla spesa.

Il calo della domanda italiana di agosto, rapportata alle prenotazioni, è una chiara evidenza. Difficilmente i numeri autunnali del turismo estero saranno paragonabili anche solo a quelli della primavera. E se così sarà, verrà a mancare un significativo contributo alla costruzione del Pil nostrano.

A pagarne le conseguenze saranno sia il mezzogiorno, che il settentrione. Il primo per l’occupazione da turismo, il secondo a causa dell’incidenza percentuale dell’inflazione, visto che il costo della vita era già prima superiore a quello del sud tra il 20 e 30%.

Bene non fasciarsi la testa, ma tutti i motivi citati hanno sicuramente contribuito a limitare l’agosto degli italiani.