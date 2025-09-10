Spese condominiali, è record di morosità

Roma, 10 settembre 2025 – Rate alle stelle, famiglie in crisi e conflitti con gli amministratori. A guidare la classifica delle città più colpite dal fenomeno ci sono Roma (22,38%) e Milano (9,3%). Seguono Venezia (3,9%), Firenze e Napoli (3,2%). Fra i motivi che spingono i condomini a non pagare, il fatto che venga percepita come una tassa da pagare: l’arrivo della rata condominiale genera malumori, tensioni, incomprensioni e, non di rado, morosità. Sempre più persone, infatti, faticano a rispettare le scadenze e non soltanto per motivi economici. Alla base c’è anche un problema culturale: molti non sanno con precisione cosa stanno pagando e finiscono per percepire quella cifra come un balzello da evitare, piuttosto che come un investimento sulla propria casa.

I dati dell’Anammi Secondo un recente sondaggio condotto da ANAMMI, l’Associazione Nazional-europea degli Amministratori d’Immobili, oltre il 72% degli amministratori teme un forte impatto dei ritardi nei pagamenti sulla gestione ordinaria dei condomini. Il 66% degli intervistati prevede un aumento medio della morosità del 20%, mentre per altri la crescita potrebbe essere molto più alta, fino a raddoppiare. Le cause principali individuate dagli amministratori sono tre: le difficoltà economiche (38,8%), lo scarso rispetto delle regole (36%) e la mancanza di capacità di gestione finanziaria personale (25%). Il fenomeno colpisce soprattutto i grandi complessi e le periferie, ma non risparmia nemmeno i quartieri benestanti né gli anziani. A questo scenario si aggiungono i rincari energetici. Nonostante la flessione dei prezzi all’ingrosso, nel biennio 2023–2024 i condomini italiani hanno visto crescere le bollette condominiali: +6% per la luce e +8% per il gas. Per un condominio medio significa circa 70 euro in più l’anno solo per l’elettricità.

Sala: “Vi è una frattura crescente fra amministratori e condomini” “Il risultato – spiega il dottor Tarcisio Sala – è che sempre più famiglie guardano la cifra da pagare senza comprenderne la composizione. Bilanci poco chiari, assemblee deserte e comunicazioni burocratiche rendono difficile capire come e perché il denaro viene speso. La conseguenza è una frattura crescente tra amministratori e condomini che non si sentono parte attiva delle decisioni”. Secondo Sala, ideatore del progetto “Difensore Condominiale”, il problema non è soltanto economico, ma riguarda il modo stesso in cui viene percepita la rata condominiale: “I condomini non comprendono l’importanza del pagamento regolare. Lo vedono come una fastidiosa imposta, da evitare esattamente come le tasse o il dentista. Nessuno ama pagare una visita odontoiatrica, ma è necessaria per la salute. Allo stesso modo la rata serve a proteggere e ad aumentare il valore dell’investimento più grande che abbiamo nella vita: la casa”.

I consigli dell’esperto “Docce interminabili, termosifoni accesi con le finestre aperte, sprechi di acqua calda: tutto questo pesa sulla bolletta condominiale. Eppure con un minimo di educazione al consumo e un monitoraggio costante si potrebbero ridurre sensibilmente le spese, pagando soltanto ciò che davvero si intende consumare. Programmare i lavori nel tempo, invece di subirli – prosegue Sala - significa evitare emergenze che gravano in modo pesante sulle famiglie”. Per affrontare la distanza crescente fra amministratore e condomini, Sala ha ideato una nuova figura professionale, quella del Difensore Condominiale. “È un ruolo terzo, a fianco sia dei condomini sia degli amministratori. L’obiettivo è mediare il problema, spersonalizzarlo e trovare insieme una soluzione condivisa. Così il condomino è soddisfatto, l’amministratore pure, e soprattutto si salva il condominio che rischierebbe altrimenti di andare in crisi”. Lo scopo è quello di rendere più chiari i bilanci, favorire la partecipazione alle assemblee e diffondere una cultura della condivisione delle spese.