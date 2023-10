Spese condominiali anticipate, come chiedere il rimborso

Milano, 21 ottobre 2023 – Molto spesso nei condomini può verificarsi l’esigenza di compiere delle tempestive opere di manutenzione o gestione delle parti comuni. In assenza di fondi immediati, può capire che un solo condomino si faccia carico di tutte le spese, per poi ottenere in tempi più dilazionati il rimborso dagli altri condomini delle somme erogate. Questa pratica è disciplinata dall’articolo 1134 del codice civile che regola il diritto alla restituzione delle spese condominiali anticipate.

Il rimborso delle spese condominiali anticipate

Nel suddetto articolo, viene definita la regola generale del rimborso delle spese anticipate all’interno dei condomini, andando anche ad escludere da tale possibilità tutti i costi che, seppur necessari, non sono stati autorizzati o ratificati dall’amministratore o dall’assemblea condominiali. Fatta questa eccezione, il rimborso può essere previsto:

nei casi in cui l’opera di manutenzione e gestione delle parti comuni, urgente o meno, sia stata autorizzata dall’assemblea condominiale o dall’amministratore nell’ambito delle proprie competenze; quando l’intervento che è stato eseguito viene, successivamente, ratificato dagli stessi organi di gestione del condominio

Cosa si intende per spese urgenti

Per una corretta comprensione del rimborso delle spese condominiali anticipate da un solo condomino, è molto utile avere ben chiaro come vengono intese le spese urgenti dall’ordinamento italiano. Si tratta di tutti quei costi necessari per lo svolgimento di attività di manutenzione o gestione che non possono essere posticipate nel tempo a causa della loro necessità imminente. Ritardare l’intervento, infatti, potrebbe condurre a danni per persone o beni, mettendo in seria difficoltà l’amministratore e l’intero condominio. È molto importante sottolineare inoltre che il concetto di urgenza si applica anche ai casi in cui il danno a persone o cose non è necessariamente certo, ma solo possibile.

Si pensi, ad esempio, ad un cornicione pericolante la cui sanatoria deve essere immediata per evitare che, rompendosi, possa colpire un passante o le automobili parcheggiate in strada. In casi come questo, dunque, è possibile che un condomino anticipi le intere spese di manutenzione e gestione, anche senza dover attendere le decisioni dell’assemblea, salvo poi avere diritto al rimborso da parte degli altri condomini, ognuno nella sua parte.

Le spese urgenti non rimborsabili

Partendo da quanto già detto sulle spese urgenti, è bene precisare che diverse interpretazioni della norma dati dai giudici portano a considerare come principio per un rimborso soltanto le spese urgenti che interessano interventi finalizzati alla conservazione delle parti comuni e non al mero godimento delle stesse. L’art. 1134 del codice civile considera come urgenti, le spese relative ad:

interventi indifferibili di rifacimento del tetto, dei solai o del lastrico solare

di rifacimento del tetto, dei solai o del lastrico solare i lavori di consolidamento delle strutture del fabbricato, così come le opere disposte dalla pubblica amministrazione e quelle obbligatorie per legge da realizzarsi entro termini perentori.

Se ne deduce che non rientrano tra i rimborsabili i costi anticipati per semplici opere di miglioramento delle parti comuni o di quelle esclusive. I condomini, tuttavia, possono avere accesso al rimborso se riescono a dimostrare il carattere urgente, ad esempio certificando che l'intervento è reso necessario a causa della negligenza degli organi condominiali.