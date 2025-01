Spesa di gennaio: cosa non può mancare nel carrello

Gennaio offre una notevole varietà di frutta e verdura invernale, perfette per arricchire la spesa del mese. Acquistare e cucinare prodotti di stagione non è solo una questione di freschezza e gusto, ma rappresenta anche una scelta consapevole e sostenibile a vantaggio della propria salute, del benessere dei familiari e dell’ambiente.

Verdure di stagione

A gennaio, tra le verdure che meritano particolare attenzione c'è il porro, che può essere consumato crudo o cotto, ed è ideale per arricchire zuppe e stufati. Anche i carciofi romaneschi, conosciuti come mammole o cimaroli, sono di stagione; la loro raccolta comincia proprio a gennaio e si affianca a quella dei carciofi spinosi e violetti. Tra le altre verdure da mettere nel carrello ci sono barbabietole, bietole, carote, cavolfiori, cavoli, cicorie, cipolle, finocchi, lattughe, radicchio, ravanelli, rucola, sedano, spinaci e zucca.

Frutta di stagione

Gennaio è il mese ideale per gli agrumi, come arance, mandarini, kiwi e clementine. In particolare, le arance rosse di Sicilia IGP sono un'eccellenza di questa stagione, ricche di vitamina C. Anche i kiwi sono un'ottima scelta in questo periodo, poiché rinforzano il sistema immunitario e aiutano a mantenere sotto controllo il colesterolo. Le clementine, oltre a essere gustose, sono ricche di antiossidanti e fibre, che contribuiscono al benessere della pelle e al miglioramento della digestione. Non mancano, inoltre, i pompelmi, che, sebbene provengano principalmente da Turchia e Israele, sono anche parzialmente coltivati in Italia. Infine, gennaio è l’ultimo mese buono per gustare le castagne raccolte in autunno.

Spezie ed erbe aromatiche

Alcune spezie sono state protagoniste del periodo natalizio appena trascorso, ma la loro utilità non si limita certo alle festività di fine anno. E così conviene continuare a fare scorta e uso di cannella, chiodi di garofano, noce moscata e anice stellato: il freddo non è ancora passato, e una mela cotta aromatizzata con questi sapori rappresenta una scelta perfetta per scaldarsi. Alleate preziose sono pure il cardamomo, in grado di donare una nota balsamica a dolci e piatti salati, e la noce moscata, fondamentale per preparare torte rustiche, ideali anche per un pranzo veloce da portare in ufficio.

Per dare una sferzata al metabolismo, spesso scombussolato dai bagordi delle Feste, si può ricorrere alla vaniglia e allo zenzero, noto per le sue capacità decongestionanti e utilissimo contro i malanni di stagione. Non dovrebbero mancare nemmeno curcuma, peperoncino, zafferano, cumino e pepe nero in grani: tutte spezie che, oltre a depurare l’organismo, permettono di insaporire i piatti riducendo l’uso del sale. Infine, è sempre utile avere a disposizione erbe aromatiche come prezzemolo, salvia e rosmarino.