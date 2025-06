Carceri, ecco quanto spende l’Italia. Ogni detenuto costa al giorno 149,56 euro

Roma, 9 giugno 2025 – La voce di spesa destinata al dipartimento dell’amministrazione penitenziaria continua a rappresentare circa il 30% del totale destinato alla Giustizia, esattamente come avvenuto per il 2023 e per il 2024. E’ questo il primo dato che risalta, nel XXI Rapporto Antigone 2025, sulle condizioni di detenzione in Italia.

I dati del Rapporto Antigone 2025

Gli investimenti destinati all’amministrazione penitenziaria si mostrano piuttosto costanti nel tempo, come evidenziato dal XXI Rapporto Antigone, l’associazione nata nel ‘91 che si occupa di garantire diritti e garanzie nel sistema penale e penitenziario. Per il 2025, infatti, guardando al Bilancio di previsione 2025-2027, risulta un investimento di spesa pari a circa 3,4 miliardi, a fronte dei circa 11,2 miliardi destinati alla Giustizia. Si registra un incremento di circa 60 milioni, confermando la tendenza ad aumentare gli investimenti. Continua a diminuire il costo per persona detenuta: al 31 aprile 2025 risultavano detenute 62.445 persone, con un costo unitario pari a €149,56, a fronte dei €150,28 dello scorso anno. La voce di investimento maggiore continua ad essere rappresentata dalle spese per il personale di polizia penitenziaria, cui è destinato il 61,7% del totale del capitolo di bilancio, con un investimento di circa 2,1 miliardi, sostanzialmente identico rispetto al 2024. Aumenta notevolmente, rispetto al 2024 e in proporzione, la voce relativa al supporto per l’erogazione dei servizi penitenziari, che registra un incremento pari all’85,1%, con un investimento totale pari a circa 42 milioni (circa +19,3 milioni rispetto al 2024). Si tratta tuttavia di una voce che riporta un’incidenza minima rispetto all’investimento complessivo (appena l’1,2%). Anche la voce di spesa destinata al personale amministrativo e magistrati ha registrato un incremento consistente, pari al 31,6%, corrispondente a circa 88,6 milioni. Tale voce si pone al secondo posto nell’ambito degli investimenti destinati all’amministrazione penitenziaria (10,8% del totale).

Forti tagli all’edilizia carceraria

Di particolare rilievo la contrazione della spesa destinata alla realizzazione di nuove infrastrutture e all’edilizia carceraria, che fa registrare un -24,09% (corrispondente a circa -47,8 milioni), confermandosi un trend già in atto negli anni passati. Altresì, si riduce la voce recante i servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute, con un -2,7%. Le spese relative all’accoglienza e al trattamento penitenziario restano sostanzialmente invariate, rappresentando il 9,3% del totale. In particolare vi è una contrazione relativa alla manutenzione ordinaria degli immobili (-2 milioni circa) e una ulteriore riduzione delle somme destinate al trasporto delle persone detenute o internate e del relativo personale di scorta (-1,2 milioni circa).

Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità

Per il 2025 è previsto un investimento pari a circa 408 milioni, in lieve riduzione rispetto al 2024 (-6,5%). La voce rappresenta il 3,7% del totale dei fondi riservati al Ministero della giustizia. Come negli scorsi anni, la voce ad incidenza maggiore nel bilancio del Dipartimento è occupata dalle spese per il personale amministrativo e magistrati (51,3%), immediatamente seguita dalle spese per il personale di polizia penitenziaria (23%). Quest’ultima voce, unitamente a quella recante la realizzazione di nuove infrastrutture, il potenziamento e la ristrutturazione, rappresentano le uniche due voci di spesa con uno scarto positivo rispetto al 2024, rispettivamente +13,4% e +23%. Di contro, tutte le restanti voci in diminuzione rispetto al 2024. La riduzione maggiore (-17,3%) interessa la voce relativa al trattamento e alle politiche di reinserimento delle persone sottoposte alle misure giudiziarie. Ancora, una riduzione pari al 14,5% ha interessato la voce legata al personale amministrativo e magistrati. Riduzioni di spesa investono, infine, la cooperazione internazionale in materia civile minorile (-13,3%), la voce relativa al supporto per l’erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità (-4,6%) e la voce di spesa relativa alla gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità (-0,8%). Resta invece invariato rispetto allo scorso anno l’investimento di spesa destinato alla giustizia riparativa, con un investimento pari a circa 8,9 milioni.