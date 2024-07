Spesa a casa? La fa e te la porta lo shopper. Everli ne cerca 50 in tutta Italia

Roma, 18 luglio 2024 – Cresce la domanda di shopper, i lavoratori incaricati di fare la spesa per il cliente e consegnarla a casa. Si tratta di un lavoro autonomo e flessibile, una variante del rider: è l’operatore a decidere quando lavorare se in settimana, nel weekend, tutto il giorno o solo un'ora, con compensi per ogni ordine consegnato e pagamento settimanale. Nei giorni scorsi Everli, principale operatore italiano per la spesa a casa con un fatturato di oltre 100 milioni di euro, ha avviato la ricerca di 50 shopper in 12 province italiane, dal Trentino Alto Adige alla Campania, nell’ambito della strategia di rafforzamento, riorganizzazione e rilancio legata all’acquisizione dell’azienda da parte di Palella Holdings. Everli è l’unica piattaforma che ha firmato un accordo con le principali sigle sindacali per garantire adeguati livelli di tutela, tra cui un compenso minimo per incarico su base mensile, livelli di sicurezza sul lavoro aumentati e opportune tutele in caso di malattia, infortunio e maternità. I requisiti sono patente B, un'automobile con cui consegnare, uno smartphone iPhone (iOS 8 o superiore), Android (4.0 o superiore), la maggiore età e la padronanza della lingua italiana. Le città coinvolte dalla ricerca sono: Alessandria, Sanremo, Imperia, Como, Cantù, Bolzano, Bassano del Grappa, Venezia, Firenze, Scandicci, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, San Mauro Pascoli, Sant’Arcangelo di Romagna, Frascati, Pozzuoli, San Giorgio a Cremano, Salerno, L’Aquila. “L’avvio della prima fase di una importante ricerca di shopper è la testimonianza concreta della volontà di Everli di crescere ulteriormente e di porre le basi per uno sviluppo solido e duraturo. Lo shopper è un’opportunità molto interessante per chi vuole entrare nel mondo del lavoro in modo autonomo e flessibile o intende integrare il proprio reddito”, ha commentato Jonathan Hannestad, CEO di Everli”.