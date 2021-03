Un’intesa che unisce la visione gratuita di contenuti video con la pubblicità tra due protagonisti dei rispettivi mercati: SpeeD e Chili. La concessionaria di pubblicità del gruppo Monrif, tra i top player del mercato nazionale, ha siglato infatti un accordo con Chili, la tech media company che distribuisce, attraverso la sua piattaforma, contenuti in cinque Paesi europei, tra cui l’Italia, a 4,5 milioni di iscritti. Al core business del noleggio e vendita di contenuti in streaming, nell’ottobre 2020 Chili ha aggiunto anche il servizio Avod: lo streaming gratuito con pubblicità.

L’accordo prevede che SpeeD diventi il riferimento esclusivo per la piattaforma Chili, non solo per la pubblicità tabellare su chili.com e sul magazine hotcorn.com , ma anche per Pre-roll e Post-roll (i video-spot lanciati prima o dopo un contenuto) e formati video interattivi per le Smart Tv.

Il servizio Avod di Chili offre, on-demand e su qualsiasi device connesso a Internet, una vasta scelta di film gratuiti facendo della Smart Tv il modello distributivo centrale e costruendo un’offerta personalizzabile anche per la pubblicità.

L’accordo SpeeD-Chili nasce per offrire al mercato le soluzioni più idonee e performanti di Avod su Smart Tv. Un modello in grado di proporre ai consumatori annunci ad hoc diversificati per cluster e target in un mercato per cui è stimata una crescita nel mondo a 60 miliardi di dollari a fine 2026.

«Questo accordo rappresenta una importante opportunità per il posizionamento della nostra concessionaria – spiega Sara Riffeser Monti, presidente di SpeeD -. È un rilevante momento di ripartenza, di condivisione strategica per proporre al mercato nuove occasioni di comunicazione integrata, finalizzate all’ottimizzazione degli investimenti attraverso canali innovativi e targettizzati. Grazie a questa prestigiosa alleanza potremo proporre ai centri media e ai grandi clienti nazionali pianificazioni mirate".

"Con questa intesa, Chili fa un ulteriore passo in avanti – aggiunge Giorgio Tacchia, fondatore e ad di Chili - industrializzando la distribuzione e la vendita della pubblicità su Avod. In pochi mesi abbiamo migliorato l’offerta e generato i volumi necessari per poter rivolgerci al mercato tramite un player tra i più autorevoli come SpeeD".