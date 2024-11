Il ministro Pichetto Fratin su QN ’Energia’

Milano, 19 novembre 2024 – Una fotografia nitida e ricca di riflessioni sul delicato quanto cruciale tema della transizione energetica nel nostro Paese e non solo. Con un affaccio sulle questioni climatiche, sempre più al centro del dibattito, e uno sguardo volto al futuro in tema di ricerca e innovazione tecnologica. Questo e molto altro ancora nello speciale ’Energia’ in abbinamento gratuito domani ai giornali della famiglia di QN il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. Le 32 pagine del fascicolo sono aperte dall’intervista al ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin il quale ribadisce che “serve una transizione dai fossili e questa strada è ineludibile. Non si va indietro, ma solo avanti”. Pichetto Fratin non si limita a tracciare un’istantanea della situazione, ma va oltre. “Fotovoltaico ed eolico da soli non bastano, anche perché l’Italia ha un paesaggio da tutelare, e quindi non possiamo avere pannelli o pale ovunque. Per questo ho previsto nel Pniec, che nel prossimo decennio ci sia una quota di energia prodotta da piccoli reattori nucleari di nuova generazione, i cosiddetti Small modular reactor”.

Al nucleare guardano con interesse anche gli industriali, approccio ribadito da Aurelio Regina, delegato per l’energia di Confindustria, il quale accende i riflettori su uno dei temi chiave della competitività del Made in Italy sui mercati globali, ovvero il costo dell’energia sempre più alto. Nello speciale ’Energia’ di QN non manca il quadro attuale della rete distributiva sul territorio nazionale così come le riflessioni a livello di tutela dell’ambiente e valorizzazione dell’economia circolare e un focus sul quadro normativo e per l’accesso al credito. Lo speciale, da domani, sarà anche online all’indirizzo https://www.quotidiano.net/speciali/energia.