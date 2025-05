Sostenibilità o competitività? Un falso dilemma - Segui in diretta il Festival dello Sviluppo Sostenibile

La nona edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile si apre a Milano presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci” per promuovere una riflessione sul ruolo del settore privato nell’attuazione dell’Agenda 2030 a dieci anni dalla sua adozione. Sarà l’occasione per presentare il nuovo Rapporto di Primavera ASviS "Scenari per l’Italia al 2035 e al 2050: il falso dilemma tra competitività e sostenibilità" che contiene un inedito lavoro di analisi sugli scenari di medio e lungo periodo per diversi comparti produttivi realizzato con Oxford Economics.