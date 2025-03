Key Energy, presentata partnership tra Enel e Fondazione Cer Italia

Rimini, 5 marzo 2025 – Energia pulita e a portata di mano. Enel e Fondazione Cer Italia hanno lanciato oggi, durante il Key - The Energy Transition Expo di Rimini, la loro partnership per sostenere un modello semplificato di comunità energetiche per comuni, cittadini e imprese, per favorire la transizione verde con incentivi e impianti rinnovabili. Quello presentato oggi, alla presenza del ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e del presidente del Gse Paolo Arrigoni, sarebbe la prima e unica comunità energetica nazionale a trazione pubblica, già strutturata e funzionante, pronta a operare non appena entreranno in vigore le normative specifiche. “La partnership con Enel – ha commentato Silvia Chiassai Martini, presidente della Fondazione Cer e sindaco del Comune di Montevarchi – rappresenta un ulteriore passo concreto verso un modello di produzione energetica più sostenibile e inclusivo dove la più grande azienda energetica italiana sceglie di collaborare con una progettualità nata dal basso, dimostrando che la transizione ecologica può avvenire attraverso sinergie virtuose. Una collaborazione che coniuga innovazione, risparmio e impegno sociale, ponendo le basi per un futuro energetico più equo e partecipativo."

Le comunità energetiche

Al meeting del Key Energy di Rimini, l’evento europeo su tecnologie e soluzioni per l’efficienza energetica e le rinnovabili nel Mediterraneo, si è parlato di Cer. Le Comunità energetiche rinnovabili sono associazioni locali di cittadini, imprese ed enti che, sfruttando il modello dell'autoconsumo e della condivisione, producono, stoccano e consumano energia rinnovabile. Questo approccio riduce la dipendenza dalle reti centralizzate, favorisce l’autosufficienza e la sicurezza energetica e stimola la transizione verso un sistema più sostenibile. Anche chi non produce energia può partecipare come consumatore, contribuendo alla decarbonizzazione e all’efficientamento energetico dei territori.

Cer Italia

La Fondazione, a guida Chiassai Martini, è una comunità energetica rinnovabile di respiro nazionale, nata su iniziativa del Comune di Montevarchi e di Energy Montevarchi Srl. Grazie a un modello plug&play, la Cer Italia consente alle amministrazioni di implementare rapidamente soluzioni energetiche locali, coinvolgendo cittadini, imprese e comuni sia come consumatori sia come piccoli produttori. La fondazione aretina, operativa dal 2023, vede come membri 43 Comuni da tutta Italia; tra loro, anche enti sotto i 5mila abitanti che, non avendo la forza per costituire una comunità energetica ma facendo parte di Cer Italia, possono usufruire del 40% a fondo perduto del Pnrr. “Tutti possono essere protagonisti attivi della rivoluzione virtuosa promossa da Fondazione Cer Italia – ha affermato la presidente –. La comunità energetica è già pienamente operativa e consente di beneficiare fin da subito di vantaggi economici, con un impatto positivo sia per i piccoli comuni sia per le aziende sia, soprattutto, per le fasce più fragili della popolazione. L’iniziativa favorisce la produzione e lo scambio di energia rinnovabile, oltre a offrire un sostegno immediato alle imprese e ai cittadini, in un contesto di crescente caro energia”. Grazie a una rete di partnership, la Fondazione è infatti in grado di fornire offerte mirate, ora rafforzate dalla nuova collaborazione con Enel, che supporta con servizi energetici e impianti fotovoltaici a favore di pubbliche amministrazioni e Pmi.

La partnership con Enel

Con oltre 28 Mw di impianti fotovoltaici in gestione nei progetti in fase di sviluppo, la prima azienda di energia italiana è pronta a offrire soluzioni integrate per energia elettrica, gas e impianti fotovoltaici, dedicate in particolare alle pubbliche amministrazioni e alle piccole e medie imprese aderenti alla Fondazione. “Enel è fortemente impegnata nell'accelerazione della transizione energetica del Paese – ha dichiarato Nicola Lanzetta, direttore Italia di Enel –. In questo contesto le Comunità energetiche rinnovabili giocano un ruolo fondamentale perché consentono di condividere i benefici della produzione di energia rinnovabile all'interno delle comunità locali. L’accordo che abbiamo siglato oggi va proprio in questa direzione ed è un’ulteriore dimostrazione dell'impegno di Enel nel sostenere strumenti così strategici per il futuro energetico del Paese".