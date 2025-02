Ecco il francobollo per i 25 anni di Invitalia: omaggio alle donne

Roma, 4 febbraio 2025 - È stato presentato ieri, nella sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy a Palazzo Piacentini, il francobollo dedicato a Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa giunto al suo 25esimo anniversario. Si tratta di un francobollo ordinario, appartenente alla serie tematica ‘Le eccellenze del sistema produttivo e del made in Italy’ e che valorizza il ruolo delle donne nel lavoro. “Questo francobollo - ha dichiarato il ministro del Mimit Adolfo Urso - è importante perché riconosce il ruolo significativo svolto da Invitalia in questi 25 anni. Al contempo, è uno stimolo a fare di più e meglio per accompagnare le imprese, affiancandole nell'utilizzo degli strumenti che lo Stato mette a loro disposizione per affrontare la trasformazione tecnologica e industriale in atto e renderle sempre più competitive a livello nazionale e globale”.

Cosa raffigura la vignetta

La vignetta del francobollo riproduce un'illustrazione di Ivan Canu raffigurante una donna con bandiera, allo scopo di celebrare il ruolo che le donne svolgono nella società e nelle realtà lavorative, contribuendo alla crescita e all'innovazione dell'Italia. In alto è presente il logo di Invitalia, mentre nella parte inferiore compaiono le diciture ufficiali, tra cui “Italia” e l’indicazione tariffaria “B” (pari a 1.25 euro). Completano il francobollo, le legende “25° Anniversario” e “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa”.

Le caratteristiche del francobollo

Il bozzetto è stato realizzato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con stampa in rotocalcografia a sei colori su carta bianca patinata neutra, autoadesiva, con imbiancante ottico. Il formato è di 30x40 mm (tracciatura 37x46 mm), con dentellatura 11 ottenuta tramite fustellatura. La tiratura è di 250.020 esemplari, raccolti in fogli da 45 unità, con il logo monocromatico del Mimit riprodotto sulla cimosa. L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia di Roma.

Il ruolo di Invitalia

L’Agenzia nazionale per lo sviluppo, attiva dal 2002, è una agenzia governativa che contribuisce in modo significativo alla crescita del Paese, favorendo lo sviluppo e il rilancio dei territori e delle imprese, attraverso la gestione degli incentivi e l'attrazione degli investimenti. Al tempo stesso, svolge un ruolo importante nel supporto alla Pubblica amministrazione nella gestione dei fondi europei e nazionali e nell'attuazione del Pnrr. “In questi anni Invitalia si è impegnata, come partner del Governo centrale e delle amministrazioni locali, nella missione di rendere più efficiente la macchina pubblica, sostenere gli investimenti con particolare riferimento a quelli connessi alle transizioni ecologica e digitale, supportare la trasformazione del sistema produttivo, e, infine, integrare risorse pubbliche e private per una visione di sviluppo condivisa, che sappia accompagnare la crescita delle imprese lungo l'intero ciclo di vita”, ha dichiarato il presidente di Invitalia Bernando Mattarella. “Attraverso il sostegno a progetti imprenditoriali innovativi, con particolare attenzione ai giovani, all'imprenditorialità femminile, al rafforzamento delle infrastrutture e alla valorizzazione dei territori contribuiamo a ridurre i divari territoriali e a rafforzare la competitività del Paese”.