Alto Adige, la rivoluzione dei drink. Dall’avena biologica ad acqua tonica, birra e caffè: 4 modelli di innovazione

Una tradizione gastronomica cresciuta nei secoli, di generazione in generazione. E rivolta sempre al futuro. Un futuro buono, sano, sostenibile. Una filiera di produzione e conoscenze che è anche fattore di sviluppo e motore economico. Dalla coltivazione alla distribuzione. Criteri rigorosi di certificazione e marchi di qualità. Una stretta collaborazione tra i produttori e gli istituti di ricerca. Benvenuti in Alto Adige, provincia pioniera nell’innovazione alimentare e culla di marchi commerciali di successo. Eccola declinata in 4 esperienze di successo. Quattro drink innovativi. Quattro storie d’impresa.

Hafena

Versatile, dal gusto pieno e 100% vegana. Hafena è la prima bevanda di avena biologica dell’Alto Adige. Dietro il successo del marchio c’è Eva Haller, imprenditrice altoatesina con una forte passione per l’agricoltura sostenibile. Cresciuta con la Latteria di Lagundo, Eva Haller ha creato un prodotto che rispetta l’ambiente e promuove uno stile di vita sano. Hafena è il risultato della collaborazione tra i partner locali, inclusi agricoltori biologici dell’Alto Adige (Val Venosta e Val Pusteria), che garantiscono ingredienti di alta qualità e un impatto ambientale ridotto.

Eva Haller

“Siamo convinti che per uno stile di vita sostenibile sia necessario il giusto equilibrio tra l'uomo, gli animali e le piante – è la filosofia dell’azienda –utilizzando i prodotti biologici regionali, ognuno di noi ogni giorno può contribuire attivamente a salvaguardare il nostro ambiente e la sua diversità”. Bio-drink: Hafena può essere gustata al naturale oppure arricchire il caffè e la cioccolata. Dolcezza leggera e naturale, senza zuccheri aggiunti. A colazione, per uno spuntino: quando sano fa rima con delizioso. “La bevanda vegana è ricca di fibre preziose per una flora batterica sana. Tutti gli ingredienti provengono da agricoltura biologica a basso consumo di acqua e basse emissioni di CO2”.

Hafena

Freedl

Bere come se ci fosse un domani (che in effetti c’è): “Non vogliamo che tu debba fare compromessi quando bevi un'alternativa all'alcol. Ecco perché nel nostro birrificio artigianale in Alto Adige produciamo cultura del bere senza alcol”. Freedl è un marchio di birra artigianale analcolica e sparkling tea, prodotto a Lana, nel birrificio e osteria Pfefferlechner. Dietro Freedl c’è Maria-Elisabeth Laimer, una visionaria imprenditrice altoatesina.

Maria-Elisabeth Laimer (Freedl)

Con una forte passione per la creazione di bevande di alta qualità, Laimer ha fondato Freedl per offrire esperienze innovative a tutti, inclusi coloro che preferiscono evitare l’alcol. “La filosofia secondo cui la qualità è più importante della quantità è profondamente legata alle radici della nostra famiglia. In mezzo alle Alpi, ci concentriamo sul gusto e lasciamo alle spalle l'alcol”. Un gusto che ha convinto i più grandi esperti al mondo. “Birra Freestyle dell'anno” per Meininger, argento nella categoria Freestyle all’European Beer Star 2022.

La brewery di Freedl

Lo sparkling tea racconta invece “l’equilibrio armonioso tra dolcezza e acidità”, arricchito da una “profondità affascinante” nata dalla fermentazione. “Un’interpretazione italiana del tè frizzante – racconta l’azienda – un’alternativa analcolica deliziosa, perfetta per accompagnare i pasti o celebrare momenti speciali”. Parola di sommelier: "Questo è un salto di qualità nel sparkling tea. Il perfetto equilibrio di sapori, rinfrescante e sofisticato. Un assoluto cambio di rotta!”.

Limestone

Acqua sorgiva purissima che sgorga dalle montagne nei pressi di Castel Tirolo e aromi ottenuti dalle migliori materie prime altoatesine: questa miscela è Limestone. O meglio, questi sono gli ingredienti di una rivoluzionaria linea di bevande prodotte da miscele botaniche prive di estratti chimici, coloranti e conservanti. All’origine dell’azienda di acque toniche, con sede a Lana, ci sono tre altoatesini: Jakob Zuegg (il fondatore), Norbert Nägele (già titolare della ditta Nägele di Lagundo) e Daniel Grassl (esperto del settore marketing e vendite). La filosofia: sostenibilità, basso consumo di risorse e packaging riciclabile per l’imbottigliamento. La linea è ispirata alle materie prime del territorio sudtirolese: il nome scelto, Limestone, indica infatti la roccia calcarea che si trova in gran parte delle Dolomiti.

Limestone

“Era tempo di una linea di bevande che rispecchiasse le nostri origini e i nostri valori e che si distinguesse per innovazione, gusto unico e ingredienti regionali di alta qualità”, raccontano i tre soci: “La nostra filosofia si basa proprio su questo: less waste, more taste. Meno spreco, più gusto. Siamo riusciti a mettere in bottiglia la nostra visione di mixer biologici di alta qualità, privi di additivi e aromi artificiali, ma con ottimi ingredienti della nostra casa: l’Alto Adige”.

Jakob Zuegg

Dice Jacob: “Il mio mixer preferito in termini di gusto ed effervescenza è sicuramente la nostra Limestone Ginger Beer. Ci abbiamo messo molto a svilupparla e per trovare l’equilibrio perfetto tra piccantezza e dolcezza. Il player perfetto per un classico Mule”. Così Norbert: “Less waste, more taste. Con Limestone vogliamo dare l’esempio e proporre un piacere del gusto consapevole. La qualità degli ingredienti, la loro tracciabilità e il design sono fattori che influenzano molto le scelte di oggi”. E infine Daniel: “I nostri Limestone mixer sono una classe a sé stante. Era chiaro fin dall’inizio che volevamo puntare sulla qualità biologica. Il risultato è assolutamente unico, anche perché il nostro valore aggiunto si trova esclusivamente in Alto Adige: è qui che sviluppiamo, produciamo, imbottigliamo e confezioniamo i nostri mixer”.

Il nome Limestone è un omaggio alla natura: il riferimento alla montagna è rappresentato anche in silhouette nel logo del gruppo: “Limestone è il materiale calcareo di cui sono fatte le rocce tra cui sgorga la nostra acqua. Al tempo stesso abbiamo scelto un nome inglese per rivolgerci a una clientela internazionale, ricorrendo anche a una grafica colorata, giovane e fresca”.

Caroma

I maestri torrefattori selezionano con cura chicchi da tutto il mondo e li lavorano con un processo lento e delicato: “Solo così il caffè sprigiona tutte le sue qualità organoloettiche, che preserviamo in confezioni salva-aroma”. Caroma è stata fondata nel 1995 da Valentin Hofer, maestro torrefattore e primo sommelier del caffè d’Italia. Da subito la torrefazione di Fiè allo Sciliar, che Hofer gestisce assieme alla moglie Irmi, si è guadagnata una vasta fama internazionale grazie anche ai pregiati caffè single origin, richiesti in tutto il mondo. Una notorietà accresciuta dai corsi di formazione, di grande richiamo sia tra i professionisti sia tra gli appassionati. Hofer, il “missionario del caffè”.

Valentin Hofer

Il moderno stabilimento che ospita la torrefazione a vista e il Coffeeseum (inaugurato nel 2018) si è evoluto da una piccola realtà nata al piano terra dello stesso edificio. Caroma offre oggi una vasta scelta di specialità, dai microlotti single origin rari alle raffinate miscele di arabica, oltre a una selezione di caffè filtro ed espressi specifici per la ristorazione.

Gli inizi non furono facili per Hofer, raccontano le memorie aziendali: “Non avendo particolari conoscenze del mercato né accesso alla consulenza di esperti”, il giovane imprenditore dovette investire molte risorse nella formazione. Corso di formazione dopo corso di formazione, Hofer è arrivato alla conquista del titolo di primo sommelier del caffè d’Italia con Coffee Diploma e qualifica di trainer SCA (i corsi SCA e i seminari Caroma si tengono nel centro di formazione al piano superiore della torrefazione).

“Tutti i caffè che finiscono nella tostatrice di Caroma sono sottoposti ad attenti controlli e devono, per quanto possibile, essere pienamente tracciabili”, racconta Hofer sul sito web di Caroma: “Per noi è importante che i coltivatori ricevano un giusto compenso per il loro lavoro. Ecco perché privilegiamo il commercio diretto e collaboriamo attivamente a progetti di sviluppo e sostegno nei vari Paesi produttori. Naturalmente ci impegniamo anche qui a Fiè, facendo un uso attento e rispettoso delle risorse. Per esempio usiamo macchinari all’avanguardia, dalle emissioni di CO2 molto ridotte e alimentati con energia rinnovabile. Inoltre l’aria calda derivante dal processo di tostatura viene recuperata e riutilizzata. Come azienda ci assumiamo appieno le nostre responsabilità ambientali e facciamo la nostra parte per la protezione del clima”.

La cascara di Caroma proviene dal Perù ed è coltivata con metodo biologico. “Con i suoi delicati sapori fruttati di pera, rosa canina e ciliegia, conquisterà anche i più accaniti bevitori di tè. Questo tè caffeinato è un'ottima scelta per la colazione o per il dopopranzo. Un modo particolarmente rinfrescante di gustare il Cascara in estate è il metodo cold-brew”.

La cascara si ottiene dalle bucce essiccate delle ciliegie da caffè. Queste contengono caffeina, ma in quantità nettamente inferiore rispetto ai chicchi. Dopo la raccolta, i chicchi vengono separati dalla polpa e ciò che rimane –le bucce – viene essiccato e utilizzato per il tè alle ciliegie. In America centrale e meridionale la cascara viene consumata da secoli come bevanda da infusione. Il tè alla ciliegia di caffè è ora molto popolare anche in Europa. Ciò che un tempo veniva smaltito come sottoprodotto oggi viene utilizzato nell’economia circolare. La bevanda è caratterizzata da note di uva sultanina e frutta secca. Una leggera speziatura la rende interessante sia per i bevitori di tè sia per gli amanti del caffè.