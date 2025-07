Acquaponica e Microgreens: così l’Alto Adige guida la rivoluzione del cibo

L’innovazione sostenibile non è solo una tendenza, ma una vera e propria rivoluzione agricola. In Alto Adige, un territorio da sempre attento all’equilibrio tra uomo e natura, nuove realtà imprenditoriali stanno riscrivendo le regole della produzione alimentare grazie a soluzioni di green tech avanzato. In prima linea ci sono aziende come Solos, Almiro e Profarms, che puntano su acquaponica e microgreens per produrre cibo sano, locale e a bassissimo impatto ambientale. Grazie all’impegno di IDM Alto Adige, che promuove l’innovazione intersettoriale e il dialogo tra imprese, queste soluzioni hanno oggi lo spazio per crescere e ispirare modelli simili in altri territori.

Acquaponica: l’agricoltura circolare secondo Solos e Almiro

L’acquaponica è una tecnica che integra l’acquacoltura con la coltivazione idroponica: i pesci producono rifiuti ricchi di nutrienti che alimentano le piante, mentre le radici purificano l’acqua, che torna pulita nelle vasche. Un ciclo virtuoso, chiuso e sostenibile.

Solos, fondata da Thomas e Tobias Rautscher, Matthäus Kircher e Armin Flor, è una startup che ha fatto dell’autonomia energetica e della sostenibilità la propria missione. Produce insalate, pesce e spezie in un sistema che riduce del 90% il consumo di acqua rispetto all’agricoltura tradizionale. L’approccio modulare e scalabile degli impianti di Solos permette sia a privati che a aziende agricole di abbracciare questa tecnologia.

Il loro motto “#BeRebel” è un invito a scegliere un’agricoltura più giusta, responsabile ed ecologica, a sostegno di un’alimentazione che sia anche etica.

Acquaponica e microgreens per produrre cibo sano, locale e a bassissimo impatto ambientale

Anche Almiro, progetto di Alexander Springeth e Roman Rottensteiner, crede nel potenziale trasformativo dell’acquaponica. Il loro impianto alleva pesce gatto africano e coltiva erbe aromatiche, servendo direttamente gastronomie e ristoranti locali. Oltre all’acqua, ottimizzano anche altre risorse naturali, attingendo all’esperienza acquisita nell’apicoltura e nella frutticoltura bio. Il loro obiettivo? Dimostrare che anche nelle piccole realtà agricole è possibile innovare in modo efficiente e sostenibile.

Profarms: microgreens high-tech per ristoranti e gourmet

Se l’acquaponica rappresenta il futuro dell’agricoltura integrata, i microgreens sono i protagonisti dell’innovazione alimentare in cucina. Ricchi di nutrienti e sapore, questi germogli vengono coltivati su scala locale da Profarms, startup fondata nel 2021 da Ulrich Kager e Patrick Sanin a San Paolo/Appiano.

L’impianto di Profarms sfrutta un sistema di coltivazione verticale su cinque livelli, con illuminazione LED, irrigazione controllata e substrati naturali come lana di pecora e canapa. Tutto è monitorato da un software ERP sviluppato internamente, per garantire qualità costante tutto l’anno, senza pesticidi e con un risparmio d’acqua fino al 90%.

L’intero ciclo produttivo avviene a pochi chilometri dai punti di consumo, garantendo massima freschezza, tracciabilità e un impatto ambientale minimo. Con partner certificati in Italia, Austria e Svizzera, Profarms rifornisce i migliori ristoranti gourmet con microgreens perfetti per gusto, aspetto e valori nutrizionali.

Se l’acquaponica rappresenta il futuro dell’agricoltura integrata, i microgreens sono i protagonisti dell’innovazione alimentare in cucina

La qualità parte dai semi: ogni lotto viene selezionato personalmente dai fondatori, con visite ai produttori per scegliere quelli con i migliori tassi di germinazione e purezza varietale. La loro passione è stata messa alla prova durante il periodo Covid, ma oggi Profarms è un esempio di resilienza e innovazione virtuosa.

Un modello replicabile di food tech sostenibile

Queste realtà altoatesine dimostrano che la green tech applicata all’agricoltura non è solo un’utopia, ma una soluzione concreta per il presente. Dai cicli chiusi dell’acquaponica ai micro-orti verticali intelligenti, queste innovazioni rappresentano un’alternativa etica e circolare all’agroindustria intensiva.

L’approccio di Solos, Almiro e Profarms abbatte il consumo di acqua, riduce gli sprechi, accorcia le filiere e migliora la qualità degli alimenti, offrendo una risposta concreta ai cambiamenti climatici e all’insostenibilità delle produzioni globali.

Grazie all’impegno di IDM Alto Adige, che promuove l’innovazione intersettoriale e il dialogo tra imprese, queste soluzioni hanno oggi lo spazio per crescere e ispirare modelli simili in altri territori.