Sospesa di nuovo l’Ipo del fondo Immo Pk

Credit Suisse, acquisita da Ubs (in foto l’ad Sergio Ermotti), ha sospeso i piani di quotazione in borsa di uno dei suoi fondi immobiliari, a causa delle sfavorevoli condizioni di mercato. La quotazione del fondo immobiliare, denominato Credit Suisse 1a Immo PK, era già stata rinviata all’estate del 2022 per le stesse ragioni.