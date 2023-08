Sos deflazione, export e consumi Ombre cinesi sulla crescita mondiale

di Elena Comelli

Non solo deflazione e collasso dell’immobiliare. Dalla Cina arrivano segnali pessimi anche da export, produzione industriale e consumi interni, con conseguenze negative sulle economie occidentali – prima fra tutte quella tedesca – per le quali il mercato cinese rappresenta uno degli sbocchi principali e quindi sulla crescita mondiale. I dati dell’ufficio cinese di statistica sono lapidari: a luglio l’import è calato del 12,4% e l’export ha fatto segnare il -14,5% rispetto allo stesso mese del 2022. L’indice dei prezzi al consumo è sceso dello 0,3% e per il decimo mese consecutivo l’indice dei prezzi alla produzione si è ulteriormente compresso (-4,4%). Ciliegina sulla torta: qualche giorno fa Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo per ridurre gli investimenti americani del settore tecnologico in Cina, in particolare in società che si ritengono legate allo sviluppo militare di Pechino. "Ma la Cina non sembra diretta verso un decennio perduto come il Giappone degli anni Novanta, non siamo ancora a questo punto", sostiene Andrea Goldstein, senior economist dell’Ocse.

Vero è che la ripresa economica post-Covid sembra esaurita e che Pechino quest’anno rischia di non centrare l’obiettivo di una crescita del Pil del 5%...

"E’ vero anche che un Paese, per quanto grande, non può pretendere di crescere per sempre a colpi del 10-12 per cento. Era prevedibile che prima o poi la Cina rallentasse e adesso ci siamo. Non penso che vedremo una ripresa della crescita cinese prima della fine dell’anno. Sono numeri preoccupanti che riflettono fenomeni di lungo periodo".

Che cosa sta succedendo?

"Da un lato pesano le tensioni geopolitiche con l’Occidente: le esportazioni verso gli Stati Uniti – principale destinazione dei prodotti cinesi – sono crollate del 23% rispetto all’anno scorso, mentre quelle verso l’Europa sono scese del 20%. Il calo delle importazioni, dall’altro lato, risente soprattutto della debolezza dei consumi interni".

È questo il dato più preoccupante?

"In prospettiva è più preoccupante, se si considera che la ripresa economica cinese di quest’anno avrebbe dovuto essere sostenuta soprattutto da una forte domanda interna. Le famiglie cinesi, invece, continuano a risparmiare molto per affrontare una serie di problemi che non sono stati ancora risolti, come quello dei costi sanitari e anche delle tasse scolastiche, sempre più esose. In più, devono fare i conti con il crollo del mercato immobiliare che ha colpito il settore delle costruzioni".

C’è anche un problema demografico?

"Certo, i cinesi si sono abituati a fare pochi figli quando c’erano le restrizioni e continuano così anche ora che non ci sono più. La società cinese sta invecchiando rapidamente e questo fa lievitare i costi sanitari. Siamo di fronte al classico caso di un Paese che diventa vecchio prima di diventare ricco".

L’economia cinese va verso una stagnazione simile a quella che ha colpito il Giappone negli anni Novanta?

"Non siamo ancora a questo punto. Il Giappone si è impantanato per molti anni a crescita zero, mentre la Cina contnua a crescere, anche se meno di una volta. Con la deflazione tende a instaurarsi un circolo vizioso: i consumatori attendono che i prezzi scendano ulteriormente per comprare qualsiasi cosa e questo affossa ulteriormente la produzione. Però in un’economia statalizzata come quella cinese è probabile che il governo intervenga".

Come?

"Ad esempio spingendo sulla transizione energetica, incentivando lo switch del parco auto verso l’elettrico. In questo modo Pechino potrebbe rivitalizzare i consumi e dare fiato al settore auto. Sono strategie su cui non si può esagerare, ma non ho dubbi che il governo di Xi Jinping sia consapevole del problema".

Potrebbe anche optare per le armi di distrazione di massa...

"Certo, il governo cinese potrebbe concentrarsi sull’economia e affrontare i problemi veri oppure potrebbe tentare la strada putiniana di distrarre la popolazione scatenando un attacco contro Taiwan. Speriamo che optino per la prima soluzione. Nel caso di Pechino la ritengo la più probabile".