La solitudine lavorativa colpisce soprattutto i nativi digitali

Roma, 11 giugno 2025 – I rapporti che definiscono e fanno emergere la solitudine lavorativa si rincorrono uno dopo l’altro, a raccontarci che si tratta di un fenomeno che si espande. Secondo l’ultimo report Stae of the Global Workplace 2024 di Gallup, il 20% dei lavoratori sperimenta solitudine quotidianamente, un dato che sale al 25% tra chi lavora interamente da remoto. Ma la vera sorpresa è l’identikit della solitudine: non è un tema da boomer, ma una piaga che colpisce chi ha meno di 35 anni, i cosiddetti “nativi digitali", quelli che sembrano avere mille contatti ma zero connessioni. C’è, dunque, un paradosso che racconta bene il nostro tempo: lavoriamo più che mai, siamo connessi tutto il giorno, ma ci sentiamo profondamente soli. In un’epoca in cui ogni interazione è mediata da uno schermo, la solitudine non abita più solo le sere d’inverno: ha invaso le nostre scrivanie. Oggi non è più solo un problema personale, è diventata una questione professionale.

La solitudine costa, più di quanto immaginiamo

Un dato ancora più significativo arriva da una ricerca condotta da Harvard Business Review, che mette in evidenza come un lavoratore su 5 continui a sentirsi solo, nonostante una crescente attenzione da parte delle aziende. Un numero che dimostra quanto la solitudine abbia un costo umano, ma anche economico: incide sull’assenteismo, aumenta il turnover e impatta direttamente sulla salute mentale e fisica dei dipendenti. Non basta “esserci” digitalmente se manca un senso reale di appartenenza. Il problema, però, non è solo psicologico, è culturale. Abbiamo smesso di vedere il lavoro come un contesto sociale, troppo spesso le relazioni sono considerate “tempo perso” rispetto alla produttività. Eppure, sono proprio quei momenti informali — la pausa caffè, la chiacchiera tra una riunione e l’altra — a creare il tessuto che tiene insieme i team. Quando mancano ci sentiamo intercambiabili, invisibili. La tecnologia inizialmente nata per unirci, se usata male, finisce invece per amplificare il vuoto. Le troppe videocall, le chat aziendali, i flussi di comunicazione continua non sostituiscono l’incontro umano. Lo dimostra anche uno studio di Stanford Virtual Human Interaction Lab, che collega l’uso intensivo delle videoconferenze a un calo del benessere percepito e a una minore sensazione di vicinanza sociale. È il fenomeno conosciuto come “Zoom fatigue”: una stanchezza emotiva che non ha nulla a che fare con il numero di ore lavorate, ma con la qualità delle relazioni. Ma c’è di più, la solitudine lavorativa non è solo un malessere diffuso: è anche un freno alla creatività. Idee, progetti o intuizioni spesso nascono dal confronto spontaneo, non dalla sessione di brainstorming pianificata via Google Calendar. Senza relazioni vere, anche le grandi intuizioni rischiano di rimanere in bozza. E anche laddove si è tornati in presenza, la solitudine non è scomparsa. Lavorare accanto ad altri non significa necessariamente sentirsi parte di una comunità. È una solitudine silenziosa, difficile da ammettere, che cresce proprio in ambienti iper-produttivi, dove manca uno spazio di scambio autentico.

Il caso Konnecta

Per fortuna, qualcosa si muove e c’è chi prova a cambiare le regole del gioco, rimettendo le relazioni umane al centro. È il caso di Konnecta, startup nata nel 2024, che promuove un nuovo modello di connessione tra professionisti basato sull’incontro reale. Attraverso workshop esperienziali, community offline e meetup tematici, Konnecta ha già generato oltre 1.000 connessioni, coinvolto più di 230 membri in tutta Italia e organizzato oltre 80 eventi. Non semplici appuntamenti, ma occasioni concrete per combattere l’isolamento e ricostruire senso di appartenenza tra freelance, lavoratori da remoto e professionisti alla ricerca di contatti veri.