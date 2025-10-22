La solitudine dell’imprenditore: 1 su 3 a rischio burnout

Roma, 22 ottobre 2025 – Oltre un piccolo imprenditore, commerciante o ristoratore su tre (36,4%), si sente spesso solo nel proprio ruolo e a rischio di burnout, e oltre quattro su dieci (41,7%), hanno pensato di chiudere l’attività a causa dello stress e del peso emotivo legato alla gestione quotidiana del business. In questo scenario, la presenza di una rete di supporto diventa fondamentale per affrontare le sfide di ogni giorno e mantenere un equilibrio sostenibile tra vita personale e lavoro. In questo network, un ruolo fondamentale è svolto da colleghi, soci, amici e familiari, ma, curiosamente, emerge anche la presenza dell’intelligenza artificiale: per il 7% dei piccoli imprenditori, strumenti come ChatGPT rappresentano una vera e propria fonte di supporto.

Al via l’iniziativa “Insieme è più facile”

Per celebrare e rafforzare il ruolo delle reti di sostegno “informali” che ogni giorno affiancano i piccoli business, SumUp – fintech attiva nel settore dei pagamenti digitali con soluzioni innovative per business di ogni dimensione – lancia "Insieme, è più facile", una campagna di comunicazione per sottolineare che ogni business è la somma delle persone che lo rendono possibile e promuovere il valore della collaborazione e del supporto reciproco. Nell’ambito della campagna, SumUp ha intervistato 1.500 tra commercianti, ristoratori e piccoli imprenditori in Italia per approfondire le difficoltà che incontrano e le strategie e le reti di supporto su cui fanno affidamento per superarle.

Zola: “La solitudine per i piccoli imprenditori è sempre più concreta”

"La solitudine e le pressioni quotidiane sono diventate sfide sempre più concrete per i piccoli imprenditori, che devono affrontare non solo la gestione operativa e finanziaria del business, ma anche il peso emotivo di decisioni che ricadono solo su di loro – afferma Umberto Zola, Responsabile Online Sales EU di SumUp. Con la campagna "Insieme, è più facile" vogliamo ricordare agli imprenditori che non sono soli: SumUp promuove la collaborazione, il supporto reciproco e la vicinanza, diventando parte del loro team grazie a un ecosistema di prodotti che facilita la gestione del business, semplifica le operazioni quotidiane e aiuta a concentrarsi su ciò che conta davvero".

I dati dell’indagine

Le principali fonti di stress per gli imprenditori italiani sono legate al contesto economico e normativo (41,9%), al carico di lavoro operativo e amministrativo (33,6%) e alle pressioni finanziarie, come flusso di cassa e redditività (27,2%). Non mancano poi le difficoltà legate al rapporto con i clienti (22,1%), la necessità di stare al passo con le nuove tendenze e tecnologie (11,5%) e la gestione del personale (9,7%). Anche il benessere personale non è trascurato: quasi il 12% degli intervistati segnala di sentirsi sotto pressione a causa di solitudine o problemi di salute mentale.

Solo il 15% dichiara di non provare stress come imprenditore. Quasi la metà del campione (48%) pianifica momenti di riposo e recupero, come pause programmate o periodi di ferie, mentre il 19% adotta pratiche personali per gestire lo stress, tra cui tecniche di mindfulness e consapevolezza. Il 18% si affida a team e collaborazione, cercando supporto tra colleghi, e un 10,5% ricorre a forme di supporto esterno, come consulenze professionali di coaching o terapia. Nonostante ciò, quasi un quarto degli intervistati (24,5%) non utilizza alcuna strategia per bilanciare le esigenze lavorative con il proprio benessere. Tre imprenditori su quattro si affidano a una rete di supporto per superare le proprie difficoltà quotidiane. Il 28% degli intervistati trova sostegno nel partner o coniuge, il 16,2% negli altri imprenditori e il 18,1% nel proprio team o nei dipendenti. Anche familiari (24%), amici (10%) e clienti abituali (11,8%) giocano un ruolo significativo, così come strumenti digitali come ChatGPT, utilizzati dal 7%. Nonostante ciò, oltre un quarto degli imprenditori (26,2%) ammette di gestire tutto da solo. I clienti fidelizzati si rivelano un supporto concreto: per oltre sei intervistati su dieci contribuiscono a migliorare la reputazione dell’attività – ad esempio attraverso recensioni positive – e ad attirare nuovi clienti tramite il passaparola; mentre secondo il 38% offrono feedback, consigli preziosi e supporto motivazionale, sostenendo la stabilità finanziaria e ispirando nuove idee imprenditoriali (44,8%). Anche il modo in cui gli imprenditori ricambiano il supporto ricevuto riflette l’attenzione alle relazioni: il 37% offre sostegno personale in cambio, rendendosi disponibile quando necessario; circa un quinto offre ricompense monetarie o tempo libero aggiuntivo ai propri dipendenti – come aumenti salariali o ferie – mentre il 21,3% propone vantaggi esclusivi e promozioni per premiare i clienti più affezionati.