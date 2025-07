Soldini, un’eccellenza del Made in Italy che guarda a Usa e Asia

Arezzo, 8 luglio 2025 – Un fatturato di oltre 22 milioni di euro, 160 dipendenti, una presenza in 500 vetrine nel mondo ed un equilibrio strategico tra mercato interno (60%) ed export (40%). Con questi numeri il calzaturificio Fratelli Soldini festeggia l’80esimo anno di attività con lo sguardo rivolto al futuro, forte di una tradizione imprenditoriale di famiglia che ha saputo coniugare innovazione tecnologica, cura artigianale e sostenibilità. Una storia cominciata nel 1945, tra le colline di Capolona, in provincia di Arezzo, che oggi si proietta verso i mercati Usa ed Est Asiatici, grazie a un portafoglio marchi sempre più articolato e ad una struttura produttiva che resta saldamente radicata nel territorio.

«Questi tempi presentano difficoltà, anche nel mettere a fuoco opportunità e scelte. In particolare noi guardiamo anche al mercato Usa e all'East Asia. Puntiamo ad accrescere il fatturato della varie linee, consolidando il brand Soldini Professional che oltre al proprio radicamento in Italia già ha aperto la strada verso l'estero, tra area Europa, Nord Africa e Paese Arabi», dichiara l’amministratore delegato Rossano Soldini, insieme al fratello Marco. Non solo. «Nostro obiettivo – sottolinea – è ampliare ulteriormente la penetrazione del brand Antica Cuoieria che rappresenta tradizione e stile Made in Italy di calzature ‘fatto a mano’ artigianali e sosterremo la novità fashion del brand Soldini80, linea di sneaker sempre con un target giovane – 18-45enni – ed una originalità brevettata, un'articolazione di modelli e varianti che ne amplieranno la preferenza d'acquisto di questa fascia di consumatori».

L’azienda, tra le poche del settore rimaste totalmente in mano ai fondatori, ha ricevuto il francobollo celebrativo del ministero delle Imprese e del Made in Italy come eccellenza produttiva italiana. Un tributo che si aggiunge alla solida reputazione costruita nel tempo grazie a marchi come Antica Cuoieria, sinonimo di eleganza artigianale, Soldini Professional, riferimento per il comparto sicurezza e forze armate, e il neonato Soldini80, progetto lanciato per l’ottantesimo con una sneaker innovativa che reinterpreta il classico mocassino fondo cuoio in chiave moderna. Già distribuita in boutique di prestigio in Italia e in città come Monaco, Barcellona e Tokyo, la linea è registrata e brevettata a livello europeo.

La storia di Soldini è un concentrato di visione imprenditoriale e capacità di reazione. Fondata nel dopoguerra da Gustavo Soldini, parte da un piccolo laboratorio artigiano e cresce fino a diventare realtà industriale con due stabilimenti a Capolona e Anghiari. Dopo l’incendio del 1994 che distrusse il secondo impianto, l’azienda viene rifinanziata senza licenziare nessuno dei 176 dipendenti, testimoniando una forte responsabilità sociale d’impresa. Una vocazione che resta ancora oggi al centro dell’identità aziendale: il calzaturificio è certificato Iso 9001, Iso 14001 e Sa8000 e ha attivato un canale di whistleblowing, strumento digitale che permette ai dipendenti e agli stakeholder esterni di segnalare in modo confidenziale comportamenti illeciti o non etici all'interno di un'organizzazione, per rafforzare i valori di trasparenza e rispetto.

Negli anni Duemila, Soldini è tra i protagonisti della battaglia per i dazi antidumping sulle scarpe in pelle provenienti da Cina e Vietnam. Rossano Soldini, allora presidente dell’Associazione nazionalem calzaturifici italiani, ottiene a Bruxelles – dopo una manifestazione di 800 imprenditori – l’introduzione del dazio del 17%. Parallelamente, l’impresa investe in brevetti industriali su materiali naturali e traspiranti, lancia linee ecosostenibili come Ecogreen, Kifu e Drymore e digitalizza processi e relazioni con il mercato grazie a piattaforme web, e-commerce e social media.

L’attenzione alla sostenibilità ambientale è oggi uno dei cardini strategici: dai pellami con conciature naturali agli accessori nichel free, fino alla riduzione dell’uso di sostanze chimiche nei processi produttivi, Soldini punta a una filiera sempre più a basso impatto, sempre restando fedele alla propria identità.