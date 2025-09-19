Sogesid lancia “Porto 2040”: il futuro degli scali marittimi tra energia, logistica e innovazione

Roma, 19 settembre 2025 – Ripensare i porti italiani come hub evolutivi per energia, logistica, innovazione e digitalizzazione, in un’ottica di transizione ecologica e digitale. È l’obiettivo del programma strategico “Porto 2040”, presentato da Sogesid S.p.A. (la Società di ingegneria ambientale dello Stato) durante la 19esima edizione di RemTech Expo, evento di riferimento per l’innovazione ambientale in corso a Ferrara.

Secondo Errico Stravato, amministratore delegato di Sogesid S.p.A.: “‘Porto 2040’ è un programma strategico che segna una svolta nel ruolo dei porti italiani. Non più semplici aree di transito merci, ma infrastrutture intelligenti, interconnesse e al servizio della transizione ecologica e digitale del Paese. I porti diventano così hub evolutivi per energia, logistica, innovazione e digitalizzazione, ma anche spazi di rigenerazione urbana, sviluppo industriale e creazione di valore pubblico. In un contesto globale caratterizzato da sfide ambientali, tecnologiche e geopolitiche, l’Italia, con la sua posizione centrale nel Mediterraneo e la forte vocazione commerciale, ha la responsabilità di guidare questa trasformazione. ‘Porto 2040’ non è solo un progetto ma un modello operativo che coniuga visione strategica, strumenti tecnici e integrazione territoriale garantendo, allo stesso tempo, pianificazione, attuazione e monitoraggio degli impatti”.

Per Aldo Sibilia, dirigente della Direzione Sistemi Portuali di Sogesid S.p.A.: “L’iniziativa ‘Porto 2040’ rappresenta un’opportunità straordinaria per ridisegnare il futuro dei porti italiani, trasformandoli in poli strategici per la crescita sostenibile e competitiva del Paese. Attraverso l’adozione di tecnologie innovative, la promozione di sistemi logistici avanzati e l’integrazione di soluzioni energetiche pulite, i porti assumono un ruolo chiave nel supportare la transizione ecologica e digitale. ‘Porto 2040’ è la dimostrazione che l’Italia può e deve svolgere un ruolo da protagonista nello scenario euro-mediterraneo, sfruttando appieno la sua posizione strategica e le sue eccellenze tecnologiche”.