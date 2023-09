Smart working per super fragili, cosa cambia dal 1 ottobre

Stop allo smart working per i soggetti super fragili. Il 30 settembre 2023 scade infatti la proroga che era stata introdotta con la legge di conversione del decreto Lavoro e che dà diritto ai lavoratori pubblici e privati con gravi patologie croniche, definite nel decreto ministeriale del 4 febbraio 2022, di lavorare da remoto. Un diritto che questa categoria di lavoratori ha anche se svolge una mansione non compatibile con lo smart working in quanto è previsto che possa essere cambiata, senza diminuzioni di stipendio e con lo stesso inquadramento previsto dal contratto nazionale applicato. Tutto questo sarà possibile, però, per qualche giorno ancora e salvo proroghe che sembrano alquanto improbabili al momento. Il provvedimento era stato preso infatti durante la pandemia. Oggi la situazione è diversa e non c'è nemmeno obbligo di isolamento per chi contrae il Covid.

Cosa cambia dal 1 ottobre per i super fragili

Non è detto, comunque, che dal primo ottobre il datore di lavoro non consenta ai super fragili di proseguire con lo smart working. Questi, infatti, se hanno i requisiti, possono presentare una certificazione medica che attesti che siano maggiormente esposti al rischio di contagio, rientrando quindi nella categoria dei fragili, che nel settore privato possono usufruire del lavoro agile fino al 31 dicembre 2023. La mansione, però, dopo il 30 settembre 2023, dovrà essere compatibile con il lavoro da remoto e quindi non potrà essere cambiata (salvo accordi individuali con il datore di lavoro).

Fragili e genitori con figli di età inferiore ai 14 anni: smart working fino al 31 dicembre

Potranno proseguire con lo smart working fino al 31 dicembre 2023 i fragili e i genitori con figli under 14, purché la loro mansione sia compatibile con il lavoro da remoto. La certificazione di lavoratore fragile è rilasciata dal medico di famiglia, dice la legge, “in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata nell'ambito della sorveglianza sanitaria”. Possono lavorare in smart anche i genitori del settore privato con figli minori di 14 anni a condizione che uno dei due genitori non sia beneficiario di ammortizzatori sociali o non lavori.