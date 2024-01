Smart working in leggero aumento. Piace sopratutto alle grandi imprese

Lo smart working in Italia torna a crescere. Dopo i picchi della pandemia e una graduale riduzione negli ultimi due anni, nel 2023 i lavoratori da remoto si assestano a 3,585 milioni, in leggera crescita rispetto ai 3,570 milioni del 2022, ma ben il 541% in più rispetto al pre-Covid. Sono i dati che emergono dal report dell’Osservatorio Smart Working della School of Management del Politecnico di Milano.

Nel 2024 si stima saranno 3,65 milioni gli smart worker in Italia. Nel corso del 2023 i lavoratori da remoto sono cresciuti in particolare nelle grandi imprese: un lavoratore su due, pari a 1,88 milioni di persone. Quasi tutte le grandi imprese (96%) prevedono al loro interno iniziative di SW, in larga parte con modelli strutturati.

Lo smart working è presente nel 56% delle PMI, dove viene spesso applicato con modelli informali. Calano invece nelle microimprese (620mila lavoratori, il 9% del totale) e nelle Pubbliche Amministrazioni (515.000 addetti, il 16%).