Slitta l’assemblea: prima il responso sul golden power

Il patto tra i cinesi e i soci italiani di Pirelli è sul tavolo del governo e si attende a breve di sapere se l’Italia eserciterà il golden power andando a limitare l’influenza di Cnrc Sinochem. Poiché gli accordi entreranno in vigore con la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea degli azionisti per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, il cda ha deciso di posticipare l’assemblea al 29 giugno. Secondo indiscrezioni il governo potrebbe decidere di limitare l’accesso dei membri del board nominati da Sinochem alle informazioni su tecnologie strategiche e anche i loro diritti di voto nel board.

Il cda ha anche approvato i risultati definitivi dell’esercizio 2022 che si è chiuso con un utile netto consolidato di 435,9 milioni di euro, in crescita del 35,5% e ricavi in aumento del 24,1% a 6.615,7 milioni di euro. All’assemblea verrà proposta un dividendo di 0,218 euro per azione (0,161 euro per azione nel 2021) per un totale complessivo di 218 milioni di euro. Quanto allesercizio 2023, Pirelli ricorda che gli obiettivi sono raggiungere ricavi complessivi compresi tra circa 6,6 e 6,8 miliardi di euro.