SIOS23 Giffoni, idee, innovazione, tecnologia e persone “indispensabili”

Giffoni, 9 ottobre 2023 – StartupItalia torna a Giffoni il 13 ottobre! Una nuova edizione di SIOS23 Giffoni proseguendo un dialogo con la generazione Z iniziato nel 2021. Quest’anno il tema sarà “Indispensabili”, in continuità con la 53esima edizione del Giffoni Film Festival di luglio scorso. Una giornata di incontro e confronto tra aziende, under 30 ed esponenti del mondo delle Istituzioni come l’assessore della Regione Campania alla Ricerca, Innovazione e Startup, Valeria Fascione. Accanto a lei, l’amministratore delegato di StartupItalia Dario Scacchetti, il direttore generale di Giffoni, Jacopo Gubitosi, il Ceo e Cofounder di Giffoni Innovation Hub Luca Tesauro e i rappresentanti degli otto Incubatori certificati della Campania.

Si parlerà di case history e best practice come, ad esempio, la collaborazione tra la startup Stranogene e Giffoni Innovation Hub. SIOS23 Giffoni è un evento dedicato all’innovazione, aperto agli appassionati di nuovi linguaggi e nuove tecnologie, innovatori, startupper e giovani intraprendenti. Come le precedenti edizioni, l’evento si terrà al Multimedia Valley di Giffoni Valle Piana.

L’appuntamento

“In questa edizione di SIOS23 Giffoni proseguiamo il dialogo con la generazione Z. La fiducia è indispensabile ed è figlia della consapevolezza: indispensabili sono le giovani generazioni che non si limitano a descrivere il presente, ma costruiscono il futuro immaginando mondi che ancora non esistono. Indispensabili sono le persone, i fattori umani e tecnologici abilitanti che le tengono insieme in un percorso collettivo: “People” è il tema portante dei SIOS 2023 di StartupItalia, per puntare dritti sul potenziale del digitale che genera innovazione, investendo sul talento. Scommettere su ciò che è indispensabile, come il futuro da raccontare e da toccare con mano”, spiegano gli organizzatori.

Verrà dato spazio anche alle startup, con il bootstrap, il format di StartupItalia a loro dedicato per fornire un supporto pratico allo sviluppo del progetto. Un appuntamento lanciato per offrire alle imprese e startup consigli e supporto concreto sulle principali aree di sviluppo del loro progetto: legal e new business, finanziamento e prodotto, comunicazione e promozione.

Il paper sull’innovazione in Campania

Anche quest’anno come nelle precedenti edizioni, StartupItalia presenta il paper sull’innovazione in Campania. La fotografia puntuale e dettagliata degli indicatori più significativi per capire l’andamento e le prospettive dell’ecosistema regionale: otto incubatori campani con le rispettive peculiarità, la curva degli investimenti e le startup che si sono distinte nel 2023. Lo stato dell’arte, condensato in un documento scaricabile gratuitamente, verrà commentato e analizzato durante l’evento dai relatori e dai protagonisti dell’innovazione in Campania.

Giffoni è soprattutto “ragazzi”, nuove generazioni

Un dialogo aperto, appassionato, non calato dall’alto con i ragazzi “indispensabili” della generazione Z: persone nate tra il 1996 e il 2010, nativi digitali, la prima nata dopo la nascita del web e quando una sorta di rivoluzione nel settore dell’elettronica di consumo era stata già compiuta. Giovanissimi che si destreggiano tra nuovi rapporti con le famiglie, novità tecnologiche e social media. Fare, creare e lasciare il segno, riassume il loro orientamento valoriale, completamente immersi nel digitale, dove la vita si svolge connessa, compenetrando offline e online. Ecologisti, ottimisti e desiderosi di provocare direttamente un impatto positivo sulle persone, lasciando in prima persona un segno innovativo nel mondo.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita ma è necessario prenotare un posto.

Startup Italia

Startup Italia è una Media Company che pensa in digitale, dà voce all'innovazione e abilita la digital transformation.

Una nuova generazione di editori e broadcaster che parla al cuore di una community in continua crescita, fatta di founder e Investor, ma anche studenti, imprenditori, manager, ricercatori ma soprattutto appassionati.

Dal 2013 un team di innovatori sviluppa un'offerta interamente in-house spaziando dal brand journalism, all'ideazione e produzione di eventi e format edtech, abilitando percorsi di open innovation.

“La nostra expertise nel creare e animare community e sviluppare progetti di innovazione, facilita la formazione di nuove imprese e posti di lavoro in ambiti tra cui: Public Institutions, digital services, tecnologia, fintech, banking e insurance, energy, health-tech, TelCo, IoT, economia circolare, cybersecurity, AI, life science, education e agritech”, si legge sul sito di Startupitalia

La mission è quelal di diffondere la cultura dell'innovazione per creare valore e generare un impatto positivo sul mondo del lavoro e dell'impresa in tutto il Paese, stimoliamo il dialogo fra istituzioni e imprese. Un motore della digital transformation e la transizione energetica, ecologica e sociale, promuovendo la formazione dei talenti.

L'impegno dell'azienda è concentrato sugli gli ambiti People, Cybersecurity ed ESG - Environmental, Social & Corporate Governance. Ulteriore focus è rivolto al Sud Italia e all'opportunità di sostegno alle economie locali che possono fare leva sui fondi del PNRR come strumento di crescita.

Il magazine online di StartupItalia nasce nel 2013 a Milano con l'obiettivo di promuovere la cultura dell'innovazione in tutto l'ecosistema italiano. Nel 2015 è stato organizzato il primo StartupItalia Open Summit, il più importante evento in Italia sul mondo dell'innovazione: un punto d'incontro per manager, founder, startup, investitori, imprenditori e VC, che condividono idee, creano relazioni e pianificano progetti di successo futuri. Dal 2018, dopo una campagna di equity crowdfunding e un altro importante aumento di capitale nel 2021, l'azienda è cresciuta notevolmente.

Ciò ha permesso un ampliamento del team a più di 50 persone e 600 collaboratori e l'apertura di altre due sedi, una a Firenze e l'altra a Cagliari.