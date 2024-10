Sindacati in piazza per salvare l’automotive

Motori ma anche gomme, sedili e vetri. Dopo lo sciopero dei metalmeccanici, scendono in piazza gli altri lavoratori della componentistica automotive per chiedere di salvaguardare la filiera – 45mila addetti – dalla crisi e dal rischio di ulteriori delocalizzazioni. Due i fronti su cui i sindacati chiedono di intervenire, in prospettiva e per l’immediato: da un lato definire politiche industriali e investimenti, dall’altro mettere in campo gli ammortizzatori sociali nel frattempo necessari a tutelare i lavoratori. Ieri in piazza a Roma c’erano tutte e tre le sigle di Cgil, Cisl e Uil dei settori chimica, gomma e plastica, vetro e tessile Filctem, Femca e Uiltec, per la manifestazione nazionale indetta con lo sciopero di otto ore degli addetti.

"Il settore funziona col nostro lavoro", gridano al fianco di gomme dell’auto questa volta di cartone. Con loro anche i segretari generali della Cgil, Maurizio Landini, e della Uil, Pierpaolo Bombardieri, e la segretaria generale aggiunta della Cisl, Daniela Fumarola. Lo sciopero della filiera, come spiegano le sigle di categoria, arriva a valle di alcune scelte da parte del gruppo Stellantis che "penalizzano" i fornitori di componentistica localizzati in Italia a vantaggio di altre aziende con stabilimenti all’estero. Serve, invece, un piano "lungimirante".

L’automotive "è a rischio, servono politiche industriali serie", dice Landini. "Abbiamo sentito tante chiacchiere. La realtà è che i lavoratori perdono salario e posti", attacca Bombardieri. A Stellantis "chiediamo che rispetti gli impegni" assunti con il sindacato e con il governo, rimarca Fumarola. E riparte la richiesta di un tavolo di trattativa per salvare e rilanciare il settore.

Alberto Levi