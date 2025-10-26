Silife, una bussola per il mercato del lavoro

Una piattaforma digitale nata per innovare il settore dell’orientamento al lavoro. Si chiama ’Silife’ ed è il progetto ideato da Sara Spaggiari, psicologa, coach certificata ICF e imprenditrice. Online da pochi giorni, Silife ha già superato i cento iscritti: un risultato che testimonia quanto il bisogno di orientamento al lavoro sia sentito dagli italiani, giovani e meno giovani.

Sara Spaggiari, cos’è Silife? "La prima piattaforma digitale che connette online esperti certificati di orientamento e realizzazione professionale con chiunque cerchi supporto per trovare la propria strada professionale, sia confuso, voglia cercare o cambiare lavoro".

Da dove nasce l’idea di creare questo tipo di progetto? "Ho deciso di creare ciò che faticavo a trovare: uno strumento che aiutasse le persone a capire chi sono, cosa vogliono e come arrivarci, senza sprecare anni in tentativi confusi. Ho condotto un’analisi di mercato e mi sono accorta che in Italia mancava una piattaforma di orientamento professionale rivolta non solo agli studenti, ma anche agli adulti".

Qual è, quindi, il gap che Silife colma nel mercato? "Le realtà esistenti si concentrano su un target ristretto, spesso studenti, e lavorano solo sull’aspetto del coaching. Silife, invece, integra tre dimensioni: orientamento, coaching e psicologia, grazie a un team di esperti certificati e formati internamente sul metodo proprietario "Alive". Questo approccio consente di affiancare strumenti pratici di carriera a un lavoro più profondo relativo all’aspetto psicologico, per superare i problemi e i blocchi".

Parlando di problemi, quali sono, secondo lei, gli ostacoli più comuni nel trovare lavoro? "Sicuramente la mancanza di chiarezza. Molti non sanno davvero quali siano i propri valori, le passioni, le motivazioni e le competenze. Non conoscendosi, non riescono a orientarsi e valorizzare. Poi ci sono le paure. Noi lavoriamo su questo: chiarezza identitaria e costruzione di un piano d’azione concreto, fino al posizionamento sul mercato. Con un percorso personalizzato. Ogni persona parte da un punto diverso: uno studente delle superiori ha esigenze diverse da un professionista che vuole cambiare carriera o da chi ha perso il lavoro".

Nel pratico, come supportate chi si rivolge a voi? "Il percorso inizia con un questionario in cui la persona racconta chi è, quali sono i suoi obiettivi, le difficoltà, l’età e le preferenze. In base alle risposte, il nostro sistema di matching abbina l’utente all’esperto più adatto per affinità, competenze e tipologia di problema. È un abbinamento ragionato, non casuale, che permette di costruire un percorso su misura e realmente efficace".

In pochi giorni avete già raggiunto numerosi iscritti: che tipo di persone vi stanno contattando? "È incredibile la varietà. Abbiamo utenti nati tra il 2007 e il 1974. Ci sono studenti del liceo, universitari, ma anche professionisti e dipendenti insoddisfatti che vogliono reinventarsi. Un target così ampio conferma che il bisogno di orientamento e di riscoperta della propria direzione non ha età. Ora puntiamo ad allargare il servizio, avvicinandoci anche alle aziende".

Ottavia Firmani