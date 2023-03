Silicon Valley Bank fallita: "Le bolle scoppiano, poi si riparte. California è il futuro"

Milano, 11 marzo 2023 - "Il futuro della Silicon Valley resta solido". Per Enrico Moretti, economista di Berkeley, quello che è successo alla banca delle startup è un incidente di percorso. Un po’ come quando a una Ferrari si buca una gomma: fastidioso, ma non un pericolo. Larry Page e Sergey Brin negli anni Duemila, dopo la prima grande bolla Eppure ci sono stati licenziamenti a raffica da parte dei giganti dell’informatica e ora il fallimento della Silicon Valley Bank. Cosa la fa stare così tranquillo? "Negli ultimi anni è già scoppiata la bolla dovuta ai bassi tassi di interesse. Erano aumentati i valori di tutti gli asset: dalla borsa alle startup. C’è stato un eccesso di investimenti in aree che non erano di valore anche a Wall Street. Ma nel lungo periodo il futuro della Silicon Valley rimane solido. Ci saranno altri episodi nei prossimi mesi, ma non sono un indicatore di un’inversione strutturale. Anzi, ci sono segnali promettenti: l’intelligenza artificiale è un settore che sta per esplodere in maniera esponenziale e che è radicato nella Silicon Valley". La bolla degli anni Duemila però c’è stata. Non c’è troppa fede in un progresso illimitato? "Negli anni Novanta c’è...