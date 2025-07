Sigismondi: così Tivùsat è cresciuta

Il protagonista di questa nuova puntata del nostro vodcast Money Vibez Stories è Alberto Sigismondi, presidente di Tivùsat, ospitato nella sede de Il Giorno a Milano per ripercorrere la sua storia personale e quella di una delle piattaforme televisive più innovative d’Italia.

L’intervista racconta la “missione” di Tivùsat: portare la televisione anche dove il segnale terrestre non arriva, superando i limiti orografici del territorio italiano e garantendo l’accesso ai contenuti a oltre 2 milioni di famiglie, circa il 9% delle famiglie italiane. Sigismondi racconta come la nascita di Tivùsat nel 2009 sia stata una risposta concreta all’esigenza di copertura universale, grazie alla distribuzione via satellite e all’uso di smart card per la protezione dei diritti, in un contesto di collaborazione inedita tra concorrenti storici come Rai e Mediaset. Una “coopetizione” che oggi rappresenta un modello di risposta alle sfide poste dalle grandi piattaforme internazionali e dalla rivoluzione digitale.