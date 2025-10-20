Sigarette: aumento di 15 centesimi nel 2026, sarà di 60 nel giro di tre anni

Roma, 20 ottobre 2025 – Le sigarette diventano più costose. Gli aumenti delle accise così come previsti dalla prima bozza della manovra 2026 avranno un effetto sui prezzi delle 'bionde' di 14-15 centesimi di euro nel prossimo anno, arrivando a un totale di 60 centesimi nei tre anni di programmazione. A dare i numeri sono fonti di settore, che indicano rincari di 12 centesimi anche per le sigarette elettroniche. Gli incrementi di prezzo interesseranno pure il tabacco trinciato.

Le compagnie potranno comunque decidere se traslare effettivamente l'intero rialzo sul prezzo al consumo o se assorbirlo in tutto o in parte. Il prezzo delle sigarette è infatti basato sulla scelta della casa produttrice alla quale si devono aggiungere le tasse che sono quelle che garantiscono allo Stato di incassare. Queste comprendono, appunto, accise e Iva.

L'aumento è stato annunciato dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso della conferenza stampa di sabato scorso al termine del Cdm che aveva dato via libera alla Legge di Bilancio per il prossimo anno.

Il caso stessa accisa per benzina e diesel

In questo momento a tenere banco c’è anche il caso della stessa accisa su benzina e diesel, che sta suscitando la protesta delle associazioni dei consumatori, che parlano di stangata per le famiglie. Secondo quanto si legge nella bozza, infatti l’accisa sulla benzina sarà ridotta di 4,05 centesimi di euro per litro mentre quella sul gasolio aumenta sempre della stessa cifra (4,05 centesimi). In questo modo, già a partire dal 2026, l’imposta sarà la stessa per i due carburanti: 672,90 euro per mille litri. Il piano precedente prevedeva di raggiungere l’allineamento in cinque anni con aumenti graduali.