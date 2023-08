Siccità ed emergenza idrica, come risparmiare acqua. Dalla dissalazione al recupero

Roma, 26 agosto 2023 – Cambiamento climatico e siccità sono ormai sotto gli occhi di tutti, e l’emergenza idrica si fa sempre più insistente. A inizio luglio 2023, ad esempio, si è registrato il giorno più caldo della storia con una temperatura media globale di 17,23 gradi. Una crisi che non può più passare inosservata e su cui diverse task force ed enti mondiali stanno ragionando ormai da tempo. Il tempo, però, come l’acqua scarseggia sempre di più.

La dissalazione dell’acqua marina

Ci sono diversi modi di risparmiare acqua e di rendere - almeno in parte - sostenibile l’approvvigionamento idrico, a cominciare da quelli a livello istituzionale. La community Valore Acqua per l’Italia di The European House – Ambrosetti, per citare un caso, si fa portavoce di un approccio integrato: potenziare gli invasi e raccogliere le acque meteoriche, riutilizzare l’acqua a fini irrigui e industriali e promuovere la dissalazione dell’acqua marina. A livello globale, infatti, vengono generati 108 milioni di metri cubi di acqua dissalata ogni giorno. In Italia sono 650mila, il 5,9% della produzione giornaliera europea. La dissalazione delle acque marine, “una delle possibili soluzioni al problema della siccità” secondo Valore Acqua per l’Italia, viene realizzata nel Paese da 340 impianti, (di cui “oltre il 50% costruiti prima del 2000”), che generano “acque impiegate per quasi il 70% nel settore industriale (68,3%) e destinate solo in minima parte all’agricoltura e all’uso civile”. “La dissalazione ha le potenzialità per diventare una delle soluzioni di un sistema integrato di approvvigionamento idrico - sottolinea Valerio De Molli, ceo di The European House – Ambrosetti –, con un mercato oggi però fortemente sviluppato nel Medio Oriente e che concentra il 39% della capacità di dissalazione del mondo, l’Europa l’11% dietro gli Stati Uniti (18%) e davanti all’Africa (8%). Il mercato della dissalazione vale 13,6 miliardi di euro, con quasi 23 mila impianti attivi, per una capacità produttiva che aumenta mediamente del 6,8% all’anno”.

Il recupero dell’acqua piovana

Come emerso dai dati di The European House-Ambrosetti, un’altra leva importante per una strategia di lungo periodo contro la crisi idrica deriva dalla valorizzazione degli invasi e dalla raccolta di acque meteoriche. “L’Italia ha la capacità oggi di recuperare solo 5,9 miliardi di metri cubi di queste ultime (11% del totale) - si legge nel report di The European House-Ambrosetti -, a fronte di una disponibilità potenziale di 54 miliardi di metri cubi, con un impatto importante sulla filiera agricola, industriale, ma anche civile”. Tra le infrastrutture più datate sul territorio troviamo le grandi dighe, che “hanno un’età media a livello nazionale di 58 anni, ma con punte che raggiungono i 92 anni in Liguria e oltre 80 in Valle d’Aosta e Piemonte”. Le più recenti in Puglia e Molise, rispettivamente con un’età media di 41 e 35 anni. “Negli ultimi 10 anni sono state attivate solo due dighe di grandi dimensioni”, conclude l’analisi.

Come risparmiare acqua, metodi fai da te ogni giorno

Nel combattere l’emergenza idrica ogni gesto può fare la differenza, e la frase non è scontata. A cominciare dalle piccole azioni che ogni giorno chiunque può compiere dentro casa, dall’utilizzo della doccia piuttosto che della vasca da bagno alla chiusura del rubinetto mentre ci si spazzola i denti. Verrà forse da sorridere, ma anche queste azioni fondamentali contribuiscono a un risparmio d’acqua fondamentale. C’è poi l’utilizzo degli elettrodomestici che fa la propria parte. A differenza di quello che molti penseranno, a proposito, lavare i piatti con la lavastoviglie comporta un consumo idrico minore rispetto al lavarli a mano dentro il lavandino. Non da ultimo, inoltre, la necessità di evitare carichi troppo leggeri quando si avvia la lavatrice, concentrando invece il lavaggio dei panni.