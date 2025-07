Siamo alla ricerca di terre rare . In Italia ripartono le miniere

Se non la corsa all’oro, è partita certamente quella alle materie rare e critiche anche in Italia. La caccia è rivolta a individuare almeno 100 miniere di materie sempre più indispensabili per l’industria tecnologica, come litio, boro, grafite, rame, manganese, fluorite, barite, feldspato, antimonio, tungsteno, titanio, bismuto, arsenico, magnesio, terre rare e metalli del gruppo del platino. A certificare l’avvio delle operazioni è l’approvazione del Programma nazionale di esplorazione mineraria da parte dei ministeri dell’Ambiente e della sicurezza energetica, delle Imprese e del made in Italy e dell’Ispra. Il programma, la cui realizzazione è stata affidata dal Mase e dal Mimit al Servizio geologico d’Italia di Ispra, coinvolge 15 unità operative e oltre 400 specialisti, con un investimento di 3,5 milioni di euro dedicati alla prima fase di indagine sui depositi naturali.

Le indagini saranno effettuate in territori dei quali già si conosce il potenziale. Nel Nord-Est, Lombardia e Trentino-Alto Adige si cercheranno fluorite e barite e terre rare localizzate nelle Alpi Meridionali. A Nord-Ovest, l’attenzione si concentrerà sull’area di Finero, in Piemonte, per i metalli del gruppo del platino (PGM), mentre nelle ofioliti liguri verranno esplorati giacimenti di rame e manganese. Sempre in Piemonte e in Liguria si cercheranno depositi di grafite. Nel Centro Italia, in particolare in Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Marche e alcune aree del Piemonte, sarà analizzato il potenziale del litio. In Toscana saranno oggetto di studio anche i noti depositi di antimonio e magnesio delle Colline Metallifere, mentre nel Lazio le attività si focalizzeranno sulla fluorite. Nel Sud Italia, la Campania sarà interessata da indagini sul litio, sui feldspati e su altri minerali industriali strategici per l’industria nazionale, mentre in Calabria verranno esaminati i significativi giacimenti di grafite della Sila. In Sardegna, storicamente la principale regione mineraria italiana, l’esplorazione minerali industriali come feldspati, zeoliti, bentoniti e caolino; mineralizzazioni a fluorite, barite e terre rare nel Centro-Sud dell’isola. E i più importanti depositi metalliferi. In particolare, si opererà nel distretto di Funtana Raminosa, dove verranno indagati tungsteno, terre rare, rame e altri solfuri, e nel settore sud-occidentale dell’isola, dove l’interesse è rivolto al rame e al molibdeno, associati a stagno, bismuto, arsenico e oro.

Il perché della nuova corsa all’oro italiana è spiegato dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin: "Le materie prime critiche sono fondamentali per il futuro industriale dell’Europa e per la sicurezza degli approvvigionamenti. Si tratta di un passo strategico verso un’economia più autonoma, resiliente e sostenibile". Il Programma "rappresenta un passaggio fondamentale per rilanciare il settore minerario italiano e contribuire concretamente alla sovranità industriale ed energetica del Paese", insiste, a sua volta, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.