Si riapre la partita per Generali Delfin sale e sfida Mediobanca

di Elena Comelli

La partita per il controllo del Leone di Trieste potrebbe avere un secondo tempo, dopo il primo terminato l’estate scorsa. L’Ivass, l’istituto sulla vigilanza sulle assicurazioni, ha infatti autorizzato la Delfin della famiglia Del Vecchio a portare oltre il 10% la sua partecipazione azionaria in Generali. Uno scatto che potrebbe rivoluzionare gli schemi che si erano imposti dopo la battaglia dell’anno scorso di un gruppo di azionisti contro Mediobanca, primo socio di Generali con il 13%. Il gruppo, composto da Leonardo Del Vecchio (mancato poco tempo dopo), Francesco Gaetano Caltagirone, la famiglia Benetton, la Fondazione Crt e altri piccoli imprenditori, aveva sfidato apertamente la lista promossa dal cda e sostenuta da Mediobanca.

La compagine degli sfidanti perse, raccogliendo quasi il 30% del capitale, mentre la lista del consiglio vinse con oltre il 40%, grazie al sostegno di tutti gli investitori di mercato. Con la vittoria della lista promossa dal cda e la riconferma del ceo Philippe Donnet per altri tre anni, i giochi sembravano chiusi. E invece il mercato si sta muovendo di nuovo. Per questo, il Leone è partito col turbo ieri in Borsa, guadagnando il 3,98%. Alcuni analisti hanno letto nella mossa una possibile riapertura della partita per il controllo del colosso delle assicurazioni, con oltre 500 miliardi di attività in gestione.

Il quotidiano "La Repubblica", controllato dalla Exor della famiglia Agnelli-Elkann, ha titolato "Assalto a Generali", ma Delfin precisa invece che la richiesta all’Ivass non sottintende "alcuna particolare strategia, se non quella di agire in conformità alle regole rispetto alla propria posizione quale azionista della compagnia assicurativa triestina". La richiesta, accolta in data 30 giugno 2023 dall’autorità, "si è resa necessaria – dice Delfin – in conseguenza del piano di acquisto di azioni proprie avviato da Assicurazioni Generali nell’agosto del 2022 e implementato nei mesi successivi, piano che ha determinato il superamento involontario, da parte di Delfin, della soglia del 10% dei diritti di voto esercitabili, alla luce della sospensione dei diritti di voto per le azioni proprie acquistate dalla società".

Il superamento della quota è stato dunque un movimento "tecnico", che però ha indotto Francesco Milleri, il manager alla guida della cassaforte degli eredi di Leonardo Del Vecchio, a cogliere la palla al balzo e chiedere alla Vigilanza di poter restare sopra il 10% "ed eventualmente salire oltre", aprendo di fatto la via a un nuovo traguardo per la partecipazione che potrebbe così arrivare al 20%. Milleri poteva vendere un piccolo pacchetto e tornare sotto il 10%, ma non l’ha fatto e ha preferito rilanciare. Segno per molti analisti di una riapertura dei giochi.

La prima partita si potrebbe giocare proprio in Piazzetta Cuccia: all’assemblea di ottobre verrà rinnovato il cda di Mediobanca, dove Delfin è il primo azionista con una quota a ridosso del 20% (soglia che non può superare per i paletti imposti dalla Bce) e dove nel frattempo si è rafforzato Caltagirone, che ha in mano il 10%. Entrambi potrebbero in teoria appoggiare una lista diversa da quella alla quale sta lavorando il cda uscente guidato dal ceo Alberto Nagel. "Il nostro auspicio è che tutte le istituzioni finanziarie italiane si rafforzino, noi abbiamo bisogno di una buona finanza per accompagnare le imprese e Generali naturalmente è uno dei punti di forza delle istituzioni finanziarie italiane", è stato il commento del presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro.