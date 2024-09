La Nocivelli Abp (in foto l’ad Nicola Turra), specializzata negli impianti tecnologici e nei servizi di facility management, ha vinto alcune gare Terna e un contratto per l’esecuzione di opere impiantistiche nell’ambito della realizzazione del tratto ferroviario per l’aeroporto di Malpensa, per un totale di circa 20 milioni di euro.