Perché questo shutdown Usa è diverso dagli altri e quali effetti può avere sull’Italia

Roma, 1 ottobre 2025 – Gli Stati Uniti sono entrati ufficialmente in shutdown, con il congelamento di una parte dell’amministrazione federale. È la prima volta in sette anni e il blocco arriva dopo che il Senato ha respinto il piano repubblicano per estendere i finanziamenti al governo. La misura non ha raggiunto i 60 voti necessari e i democratici hanno scelto di non sostenerla, insistendo sulla proroga dei sussidi sanitari e sulla cancellazione dei tagli a Medicaid. Donald Trump e i repubblicani hanno invece accusato l’opposizione di volere lo stop per ragioni politiche. “I democratici vogliono chiudere tutto, noi no”, ha detto il presidente. Lo stallo ruota intorno alle risorse per sanità e assicurazioni, con il nodo dell’Obamacare che si conferma terreno di scontro.

Come funziona lo shutdown

Il termine significa letteralmente ‘spegnimento’ e indica la sospensione di tutte le attività federali non essenziali quando il Congresso non riesce ad approvare la legge di bilancio. Restano attivi solo i servizi indispensabili, come le forze armate, i controlli di frontiera, la sicurezza aeroportuale e il personale medico d’emergenza. Tutti gli altri dipendenti pubblici, classificati come ‘non essenziali’, vengono messi in congedo forzato senza stipendio. Altri, pur restando in servizio, lavorano senza retribuzione immediata, che sarà recuperata solo alla fine della paralisi.

Le conseguenze pratiche dello stop

Tra i primi effetti dello shutdown vi sono la chiusura di parchi e musei, ritardi nei processi civili, stop a gran parte delle pratiche burocratiche come visti e passaporti. Nei trasporti sono previsti tempi più lunghi ai controlli di sicurezza e possibili disagi nella manutenzione e nelle certificazioni aeronautiche. Vengono ridotte le ispezioni sanitarie e ambientali, con rallentamenti nei programmi di assistenza alimentare per le famiglie a basso reddito. Secondo le stime del Congressional Budget Office, circa 750mila dipendenti federali potrebbero essere sospesi temporaneamente, con un costo complessivo di circa 400 milioni di dollari al giorno.

Il precedente del 2018-2019

Non si tratta di un evento inedito. Dal 1976 gli Stati Uniti hanno conosciuto 15 shutdown. Il più lungo si è verificato proprio sotto la presidenza Trump, tra dicembre 2018 e gennaio 2019, con una durata di 35 giorni. All’epoca lo scontro verteva sui fondi per il muro con il Messico e i cosiddetti Dreamers. Secondo l’ufficio di Bilancio del Congresso, quell’episodio costò all’economia americana circa 11 miliardi di dollari, di cui 3 miliardi mai recuperati. In media, gli shutdown storici sono durati poco più di una settimana, ma ogni giorno in più pesa in termini di consumi, fiducia e crescita.

Le possibili ricadute economiche negli Usa

Uno shutdown breve ha effetti contenuti, perché non legato al tetto del debito e dunque senza rischi immediati di insolvenza. Ma se la paralisi si prolunga, l’impatto diventa rilevante: i lavoratori sospesi riducono i consumi, le famiglie si trovano senza reddito e i servizi pubblici rallentano. Inoltre, viene ritardata la pubblicazione di dati macroeconomici cruciali, come il rapporto mensile sull’occupazione, costringendo la Federal Reserve a muoversi con meno informazioni. Un blocco di tre settimane, stimano alcuni economisti, potrebbe ridurre la crescita trimestrale dello 0,2-0,3% e spingere temporaneamente in alto la disoccupazione.

Le ricadute sull’Europa

Lo shutdown Usa esercita un impatto immediato sui mercati finanziari europei, che reagiscono all’incertezza proveniente da oltreoceano. Gli investitori si muovono con cautela, e l’indice paneuropeo STOXX 600 ha mostrato oscillazioni tra rialzi difensivi in sanità e tecnologia e debolezze nei comparti energetico e bancario. Un canale chiave di trasmissione è il cambio euro-dollaro: il biglietto verde ha ceduto terreno, favorendo un rafforzamento dell’euro. Questo apprezzamento, se prolungato, riduce la competitività delle esportazioni europee verso gli Stati Uniti. Anche il commercio transatlantico può risentirne: uno shutdown prolungato genera ritardi nelle autorizzazioni e nei controlli federali, con effetti sulle imprese europee che esportano oltreoceano. Secondo alcune stime, una paralisi di due settimane negli Usa potrebbe tradursi in una perdita di circa 4 miliardi di euro di Pil nell’Unione europea, salendo a 16 miliardi se la chiusura si estendesse per otto settimane. I settori più vulnerabili sono quelli legati alle filiere transatlantiche – componenti industriali, macchinari, chimica – che dipendono da forniture e procedure doganali regolate da Washington.

I riflessi sull’Italia

Per l’Italia le conseguenze interessano soprattutto il canale dell’export. Gli Stati Uniti sono il terzo mercato di sbocco delle merci italiane e un euro forte, unito a un indebolimento della domanda americana, può compromettere la competitività dei nostri prodotti. Già quest’anno l’euro si è apprezzato sensibilmente rispetto al dollaro e Confindustria ha parlato di una vera e propria ‘tariffa implicita’ che penalizza le vendite italiane oltreoceano. Inoltre l’Italia è particolarmente sensibile ai movimenti dei mercati obbligazionari. Se l’incertezza americana spingesse gli investitori a privilegiare i Treasury, i rendimenti in Europa potrebbero risentirne, facendo crescere i tassi sui titoli di Stato italiani. Un rischio non secondario per un Paese con un debito pubblico elevato. C’è poi la dimensione energetica: Roma e Washington hanno rafforzato l’intesa per aumentare l’export di gas naturale liquefatto verso l’Italia. Se queste forniture resteranno garantite anche in uno scenario di instabilità politica negli Usa, ciò potrebbe rappresentare un vantaggio strategico. Eventuali interruzioni o tensioni nei rapporti commerciali con gli Stati Uniti, invece, rischiano di colpire la nostra economia.