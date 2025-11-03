Lo shutdown colpisce anche l’Italia. Scoppia il caso Aviano: bloccati gli stipendi a 450 lavoratori italiani

ROMA – Lo “shutdown” americano, il blocco dei finanziamenti federali dovuto allo stallo politico a Washington, ha effetti che si fanno sentire anche in Italia. Dopo la conferma del mancato pagamento per circa 450 lavoratori civili italiani della base aerea statunitense di Aviano (Pordenone), il tema è arrivato in Parlamento.

La deputata dem Debora Serracchiani ha annunciato la presentazione di un’interrogazione ai ministri Guido Crosetto (Difesa) e Marina Calderone (Lavoro) per chiedere un intervento urgente del Governo Meloni. “Il Governo provveda al versamento dello stipendio ai dipendenti civili delle basi Usa in Italia, concordando con le autorità americane il successivo rimborso”, ha dichiarato Serracchiani, ricordando come la Germania abbia già adottato una misura analoga per garantire la continuità delle retribuzioni del personale civile impiegato nelle installazioni militari statunitensi sul proprio territorio.

Basi Usa e Nato: 4mila italiani senza stipendio

“Non è accettabile lasciare nell’incertezza centinaia di lavoratori italiani della base di Aviano e di tutte le installazioni militari statunitensi dislocate in Italia”, ha aggiunto la parlamentare dem, sottolineando che si tratta di famiglie che da un giorno all’altro rischiano di restare senza reddito per una crisi politica nata oltreoceano.

Secondo stime sindacali e fonti internazionali, nelle basi americane in Italia – tra Aviano, Sigonella (Catania), Camp Darby (Pisa-Livorno) e altre installazioni Nato – operano oltre 4.000 lavoratori civili italiani, impiegati in servizi di manutenzione, logistica, ristorazione e amministrazione. Alcune aziende dell’indotto, fornitrici di beni e servizi alle basi, segnalano inoltre ritardi nei pagamenti e contratti sospesi.

Caso Aviano

Il caso Aviano è diventato così il simbolo di una dipendenza economica più ampia. Quando a Washington si blocca la legge di bilancio federale, i flussi finanziari americani destinati alle attività “non essenziali” vengono sospesi, con conseguenze dirette anche per i civili italiani che lavorano per le strutture militari USA.

Dal Ministero della Difesa trapela che la situazione è “monitorata con la massima attenzione”, ma al momento non sarebbero previste misure straordinarie simili a quelle tedesche. Il nodo resta politico: fino a che punto l’Italia può permettersi che il reddito di centinaia di suoi cittadini dipenda dalle tempistiche di un voto al Congresso americano? Lo shutdown statunitense, stavolta, non è soltanto una crisi interna: è anche un banco di prova per la solidarietà tra alleati e per la capacità dei governi europei di proteggere i propri lavoratori da turbolenze decise oltreoceano.