Shutdown oggi in America, in vigore il blocco delle attività governative: cosa succede ora

Roma, 1 ottobre 2025 – I timori della vigilia sono diventati realtà: è di nuovo shutdown in America, il primo blocco delle attività governative dal 2019, anche quello avvenuto sotto la prima presidenza Trump. Il governo degli Stati Uniti ha sospeso da oggi gran parte delle sue attività poiché le profonde divisioni partitiche hanno impedito al Congresso e alla Casa Bianca di raggiungere un accordo sul finanziamento. Quella che potrebbe essere una lunga ed estenuante situazione di stallo potrebbe portare alla perdita di migliaia di posti di lavoro federali.

L'effetto shutdown si ripercuote sui mercati: Wall Street si prepara ad aprire in territorio negativo, i future sul Dow Jones perdono lo 0,38%, quelli sullo S&P 500 lo 0,50% mentre sul Nasdaq lo 0,56%.

Non c'è una via d'uscita chiara dall'impasse, e nel frattempo la quindicesima chiusura del governo dal 1981 provocherà il blocco della pubblicazione dell'atteso dato sull'occupazione di settembre, il rallentamento dei viaggi aerei, la sospensione della ricerca scientifica, lo stop agli stipendi delle truppe statunitensi e la sospensione dal lavoro di 750.000 dipendenti federali, con un costo giornaliero di 400 milioni di dollari.

La chiusura è iniziata poche ore dopo che il Senato ha respinto una misura di spesa a breve termine che avrebbe mantenuto in funzione il governo fino al 21 novembre. I Democratici si sono opposti alla legge a causa del rifiuto dei Repubblicani di includere una proroga delle prestazioni sanitarie per milioni di americani che scadranno alla fine dell'anno.