Lo shopping online? Ormai passa dal cellulare. Ecco i dati dell’ultimo studio

Roma, 23 settembre 2023 – Lo shopping online è sempre più mobile: quasi il 50% degli italiani compra direttamente dal proprio smartphone. Questa è uno delle principali indicazioni emerse dall’indagine globale condotta da Planet, provider di pagamenti e software integrati per hospitality e retail. Secondo questi dati, infatti, il 60% degli italiani intervistati effettua le proprie ricerche per lo shopping sul proprio smartphone. Device che viene preferito per completare gli acquisti da ben il 48% del campione. Per i pagamenti, invece, si prediligono i metodi di pagamento digitale alternativi, seguiti da quelli con carta di debito o credito. In Italia, inoltre, l’uso delle carte prepagate resta ancora rilevante - statistica in controtendenza con la media internazionale. Ancora indietro sono i metodi di pagamento rateali (per esempio Klarna), scelti da solo un italiano su dieci. Lo studio offre spunti importanti soprattutto ai venditori, poiché presenta alcuni fattori fondamentali nello shopping online italiano, ma non solo. Il dato più importante tra quelli studiati è la facilità del reso. Quasi la metà degli italiani, infatti, ritiene che la semplicità di reso e di cambio sia l’aspetto decisivo per rendere l’esperienza di acquisto positiva. A seguire, altri fattori importanti sono: la presenza del proprio metodo di pagamento preferito - elemento significativo anche per l’acquisto in negozio -, la visibilità dello stock e l’offerta di diverse opzioni di consegna. E, proprio in riferimento alla consegna, la sua velocità non sembra essere decisiva: per il 51% degli intervistati italiani è più importante la precisione nell’arrivo della merce. Questo di certo non significa che la velocità non sia apprezzata: un italiano su tre, infatti, apprezza la consegna nella stessa giornata. Al pari della facilità del reso e della precisione della consegna, la sicurezza si dimostra un fattore determinante. Per il 44% degli intervistati, un sito non degno di fiducia compromette l’acquisto. Allo stesso modo, un sito che reindirizza verso altre pagine non trasmette sicurezza a ben il 32% del campione. Un italiano su due, invece, ritiene di essere in buone mani quando si trova costretto a passare per l’autenticazione della propria banca prima dell’acquisto. Allargando lo studio su scala globale, alcuni aspetti passano in secondo piano, così come altri rimangono decisivi. Tra questi ultimi vi è sicuramente la facilità con cui effettuare il reso: in particolare, i numeri più elevati si registrano in Danimarca, Francia e Spagna. Fuori dall’Europa, per gli shopper statunitensi, emiratini, arabi, messicani, brasiliani ad essere imprescindibile è, invece, la possibilità di addebitare gli acquisti con la propria valuta locale.