Shopping online, gli italiani preferiscono i rivenditori sostenibili (e odiano le spese di spedizione)

Roma, 26 novembre 2023 – I grandi marchi non incidono nello shopping online degli italiani: ai prodotti griffati è preferito il risparmio. È questo uno dei risultati emersi dalla ricerca “Redefining retail: What’s Next for Shoppers and Retailers?”, promossa e condotta da Manhattan Associates. Lo studio, incentrato sull’analisi dei fenomeni dello shopping online italiano, che - come il resto del mondo, è entrato nel momento clou dell’anno, quello del Black Friday e del Cyber Monday -, ha dimostrato, infatti, che quasi la metà dei clienti è disposta a cambiare i propri brand preferiti pur di spendere di meno. Tuttavia, questo non è l’unico dato verso cui i retailer devono porre lo sguardo: seppur con un ruolo ancora marginale, anche la sostenibilità è un argomento che parte della clientela considera fondamentale. Il 18% degli intervistati ha attribuito massima priorità all’impegno in ambito di sostenibilità del retailer e per ben il 50% è un tema comunque di rilievo. Il 20%, invece, non lo considera indispensabile. E una minoranza (il 7%) non tiene minimamente in conto questo aspetto. L’attenzione sull’impatto ambientale, però, decade quando si parla di consegna. Qui, infatti, rimane un fattore determinante per il 12%, mentre per la metà degli intervistati è maggiormente influente il costo. Per quanto riguarda la consegna, per i clienti sono molti importanti anche le tempistiche. Per questa ragione, nell’ultimo anno i retailer italiani hanno dichiarato di essersi attrezzati per migliorare quest’aspetto: il 60% di loro ha introdotto l’opzione che garantisce una spedizione in giornata, a seguire il click and collect (59%), la consegna a domicilio (53%), delivery lockers (53%) e, infine, il 42% dei retailer ha ottimizzato e reso la consegna più sostenibile, prevedendo un’unica spedizione nel caso di più prodotti per uno stesso utente. La mancanza di una netta fedeltà ai brand e le preferenze di consegna più economiche, riflettono il periodo di difficoltà economica attuale. Soprattutto riguardo i grandi brand, i dati sono indiscutibili: oltre il 48% degli intervistati cerca alternative ai marchi preferiti pur di spendere meno; poi, c’è chi (il 42%) rimarrebbe fedele, ma acquistando di meno e una piccola parte, invece, risparmierebbe sui prodotti alimentari o abbonamenti e iscrizioni per non rinunciare ad acquistare i propri brand preferiti. E, infine, un altro segno dei tempi - messo in luce dalla ricerca - è l’allineamento quasi totale tra shopping nel mondo reale e quello online. Solo il 4% dei retailer italiani ha, infatti, dichiarato che i processi in store e online sono ancora indipendenti l’uno dall’altro, ma gli stessi sono intenzionati a connetterli in futuro, per rendere le esperienze di acquisto più agevoli alla clientela.

